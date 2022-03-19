Уничтожены 150 оккупантов и много техники: ОТГ "Восток" отчиталось об успехах за день

За последний день защитники Украины на восточном направлении ликвидировали более 150 российских оккупантов. Также вражеская армия потеряла десятки единиц боевой техники.

Об этом в Facebook информирует оперативно-тактическая группировка "Восток". "19 марта российские фашистские войска понесли тяжелые потери во время очередных попыток прорвать нашу оборону", – сказано в сообщении.

На Донецком направлении было уничтожено 5 танков, 6 БМП, 4 единицы автомобильной техники, а также 1 БПЛА типа "Орлан". А защитники Мариуполя уничтожили 1 танк, 2 БТР врага и 1 самолет, тип которого еще уточняется.

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"Не менее продуктивной была и работа украинских "Богов войны" – уничтожена колонна обеспечения в составе 2-х топливозаправщиков и 4 единиц автомобильной техники. Также артиллеристы отработали по скоплению личного состава и техники российской нечисти. Результат – уничтожено 5 БМП и 2 БТР", – сказано в сводке.

В штабе операции Объединенных сил в Facebook уточнили, что на Донецком и Луганском направлении было ликвидировано более 100 оккупантов. Там наши защитники отбили 10 атак врага и уничтожили 10 БМД, 2 МТ-ЛБ, 8 танков, 7 БМП-2,1 БТР и 10 грузовых автомобилей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Генштаб ВСУ продолжает следить за потерями российских оккупантов после полномасштабного вторжения в Украину. По состоянию на утро 19 февраля на нашей земле погибли уже более 14 400 путинских террористов, также враги потеряли более 460 танков, почти 1500 бронетранспортеров, более 200 самолетов и вертолетов.

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