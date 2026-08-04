Умышленное военное преступление: оператор российского дрона устроил охоту на продавца фруктов в Херсоне. Видео

В Херсоне зафиксирован умышленный военный преступление со стороны российских военных. Оператор дрона целенаправленно атаковал гражданского продавца фруктов.

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Пострадавший мужчина чудом выжил, несмотря на полученные ранения. Об этом сообщили в полиции Херсонской области, а также волонтер Сергей Стерненко.

Целенаправленная атака на мирного жителя

В Херсоне оператор российского беспилотника устроил настоящую "охоту" на мирного жителя, который торговал фруктами на рынке.

На обнародованных кадрах видно, что у мужчины нет никаких признаков военного или участника боевых действий – он находится на рабочем месте и занимается торговлей.

Несмотря на это, оператор дрона сознательно выбирает его в качестве цели и наносит удар. Такие действия свидетельствуют об умышленном поражении гражданского населения, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

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Состояние пострадавшего

В результате атаки 52-летний житель Николаевской области получил взрывную травму, осколочные ранения и контузию. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, в настоящее время врачи продолжают лечение и оценивают состояние мужчины.

По предварительным данным, пострадавший выжил, несмотря на серьезность полученных повреждений.

Правоохранительные органы уже принимают меры по документированию очередного военного преступления, совершенного российской армией. Собранные материалы могут быть использованы для дальнейшего расследования и привлечения виновных к ответственности.

Граждан призывают быть максимально осторожными: в случае обнаружения дронов не пытаться их сбивать, а немедленно искать укрытие. Специалисты подчеркивают, что никакие видео или фото не стоят жизни и здоровья.

Напомним, днем 26 июля российские войска атаковали супермаркет АТБ в Чернигове. В результате удара погибли два человека, в том числе 9-летний ребенок, еще 25 человек получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 июля российская оккупационная армия продолжила обстрел Харькова. Захватчики применили баражирующий боеприпас "Бандероль" для нанесения удара по жилому дому. В результате атаки погиб человек, также есть много пострадавших.

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