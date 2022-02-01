Умерла звезда 'Ходячих мертвецов' Мозес Дж. Мозли

Актер Мозес Дж. Мозли, сыгравший в культовом сериале "Ходячие мертвецы" был найден мертвым в районе Гудзонского моста в Стокбридже, штат Джорджия. Полиция допускает, что 31-летняя звезда совершила самоубийство.

Об этом сообщило издание TMZ, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Артиста с огнестрельным ранением нашли еще в прошлую среду, однако сообщили о смерти только сейчас (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Семья Мозли рассказала источнику, что актер не выходил на связь с ними с 23 января, поэтому они самостоятельно начали поиски. 26 числа родственники обратились за помощью в полицию и местную охранную компанию, которая и отследила авто знаменитости.

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Тело артиста было обнаружено в машине. Правоохранители уже начали следственные действия. В настоящее время активно проработается версия самоубийства, рассказал информатор.

"Наши мысли и молитвы с тобой, Мозес Дж. Мозли", – написали на официальной странице "Ходячих мертвецов" в Twitter.

Актер снимался в культовом шоу про зомби с 2012 по 2015 год. Он сыграл одного из мертвецов Мишон, который часто появлялся в разных эпизодах.

Кроме этого, артист принял участие в таких кинопроектах, как "Голодные игры", "Американская душа", Королева юга", "Стражи" и других.

Также его запомнили как писателя, модель и просто хорошего человека. "Мозеса любили все, кто встречал его", – сказал менеджер актера.

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