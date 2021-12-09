Умер волонтер Сергей Максимец: 'дядя Сережа' помогал фронту с первых дней войны. Фото

В возрасте 69 лет ушел из жизни известный волонтер Сергей Максимец, который помогал украинской армии с начала войны на Донбассе в 2014 году. Это произошло в среду, 8 декабря.

На странице волонтера в Facebook близкие и знакомые публиковали сообщения с сожалением об утрате. Они отмечали, что это большое горе для Украины.

Отметим, что украинские военные называли Максимца "дядей Сережей". Волонтер выехал из временно оккупированного Донецка еще в 2014 году. Там его собирались арестовать, он попал в так называемый расстрельный список.

С того момента дядя Сережа на микроавтобусе возил украинским защитникам в зону ООС передачи и вывозил оттуда раненных военных. Также с начала военных действий в регионе он помогал гражданскому населению эвакуироваться.

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За время своей волонтерской деятельности, Максимец несколько раз попадал под обстрелы, оккупанты даже некоторое время держали его в подвале. Мужчина частично потерял слух из-за контузии. Также он перенес две сложные операции и инфаркт.

У Максимца остались сын Кирилл и жена Людмила.

"Огромное горе, огромная утрата, огромная боль. Ком в горле. За эти 8 лет было много потерь, но это одна из самых больших", "Теряем лучших", "Д. Сережа, как так? Он делал много и много хороших вещей и делал это молча. Он лил колокола для церквей, помогал фронту, помогал раненым, помогал детям в интернатах. И это далеко не все", "Добрее человека я не встречала!", "Обнимая вас я знала, что вся Украина может спрятаться за вашей спиной. Низкий поклон и спасибо за Украину", – писали в сети в память о легендарном волонтере.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесском военном госпитале умер известный волонтер и ветеран АТО Владимир Малофеев, известный также как Дядя Вова. Его называли символом одесского Майдана.