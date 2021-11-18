Умер экс-командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенант Пушняков

Умер экс-командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Анатолий Пушняков. Ему было 67 лет.

Об этом сообщается в Facebook Сухопутных войск ВСУ. Пушняков командовал Сухопутными войсками в первые годы войны с российскими наемниками на Донбассе.

Командование и личный состав СВ выразили соболезнования семье и близким умершего.

Причины смерти не сообщаются.

Анатолий Пушняков родился 3 марта 1954 года в населенном пункте Кодыма Одесской области.

Окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск имени маршала Малиновского, Национальную академию обороны Украины.

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Проходил службу в Афганистане.

С 6 мая 2014 года по 13 января 2016 года был командующим Сухопутных войск ВСУ.

Полный рыцарь ордена Богдана Хмельницкого (орден І степени – 2015 год, ІІ степени – 2013 год, ІІІ степени – 2005 год).

Напомним, в свое время в Генштабе ВСУ опровергали, что командующий Сухопутными войсками Пушняков был уволен с должности в процессе люстрации, о чем сообщал тогдашний народный депутат от "Самопомощи" Егор Соболев.

Как писал OBOZREVATEL, в июле 2021 года Руслан Хомчак ушел с поста главнокомандующего ВСУ. Вместо него эту должность занял командующий Оперативного командования "Север" Валерий Залужный.

Ранее Хомчак сменил на посту главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко, которого назначил 5-й президент Петр Порошенко.