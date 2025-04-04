Умер чиновник, пострадавший вследствие взрыва авто на Днепропетровщине

Глава Левобережной администрации городского совета Днепра Юрий Федько, который вместе с супругой пострадал в результате взрыва авто на Днепропетровщине утром 4 апреля, скончался в больнице. Событие квалифицировано как теракт.

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О гибели чиновника сообщили источники OBOZ.UA, позже в Национальной полиции Украины подтвердили информацию.

Для расследования преступления создана совместная со всеми правоохранительными структурами следственная комиссия, рассматривающая три основных версии, говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины "теракт".

В полиции Днепропетровщины утром в пятницу информировали, что в жилом квартале в одном из населенных пунктов области взорвался автомобиль.

Сообщалось, что вследствие взрыва пострадали чиновник и его супруга. Информация о взрыве поступила около 07:40.

Источники OBOZ.UA сообщали, что пострадавшим чиновником является глава Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько.

Замглавы Левобережной администрации города Ольга Козлова ранее рассказала, что он находится в реанимации, врачи проводят все безотлагательные действия.

Что известно о Юрии Федько

Юрий Федько родился в Желтых Водах Днепропетровской области. Окончил Днепропетровский национальный университет по специальности "История".

Также учился в Государственной академии руководящих кадров образования, где получил высшее образование по специальности "Менеджмент организаций". Кроме того, получил высшее образование по специальностям "Правоведение" и "Публичное управление и администрирование".

Работал преподавателем в нескольких учебных заведениях. С 2015 по 2021 год был председателем Самарского районного совета в Днепре.

Член Политической партии "Предложение", депутат Самарского районного совета в Днепре VII созыва. Чиновнику был 61 год.

Местная жительница Людмила рассказала "Суспільному", что знала Юрия Федько – работала вместе с ним в управлении образования.

"Лично не знакома была, но знала как коллегу. Замечательный человек. Был директором техникума, потом пошел на повышение", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала агентку РФ, которую враг планировал взорвать вместе со взрывчаткой в Каменском. Фигуранткой оказалась 22-летняя наркозависимая из Бахмута, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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