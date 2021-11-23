Умер бывший узник фашистских концлагерей, который поддерживал ВСУ и побывал на передовой в Донбассе

В ночь на 23 ноября в Харькове в возрасте 96 лет скончался Игорь Федорович Малицкий. Он был известен как ученый в области технологии и сборочных процессов в машиностроении, а также бывший узник фашистских концлагерей, антифашистский деятель.

Печальное известие в своем Facebook сообщил депутат Харьковского горсовета Игорь Исаенко. Малицкий был главой Харьковского областного совета борцов антифашистского сопротивления, бывших узников фашистских концлагерей, ветераном труда, отличником образования Украины, Кавалером ордена "За заслуги" – II степени, а также профессором и кандидатом технических наук.

"Друзья. Этой ночью ушел в засветы Игорь Федорович Малицкий", – написал Исаенко.

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В 2020 году, Малицкий, несмотря на свой почтенный возраст, посетил воинов ВСУ на Донбассе. Тогда украинский журналист Леонид Логвиненко напомнил, что еще парнем Малицкому пришлось пройти ад четырех нацистских концлагерей, среди которых был и "Аушвиц" в Освенциме.

Игорь Федорович родился 12 февраля 1925 года в Харькове. На долю его семьи выпали годы политических репрессий и Вторая мировая война. Отец был репрессирован в 1938 году, мать умерла после войны, а самого Малицкого во время оккупации Харькова в 1943 году похитили немецкие захватчики и вывезли в Германию. Пройдя через концлагеря, он принял участие в восстании в мае 1945 года и с группой бывших заключенных с боями пошел навстречу освободителям.

Научная деятельность Малицкого насчитывает более 100 научных работ, более 80 учебных пособий, 15 патентов и авторских свидетельств. Он вел активную работу по патриотическому воспитанию молодежи.

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