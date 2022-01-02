Умер 20-летний боец ВСУ, получивший ранение во время вражеского обстрела на Донбассе
1 января в Харьковском госпитале скончался военный Вооруженных сил Игорь Тычина. Российские оккупанты ранили украинского героя 27 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба Коростенского городского коллегиума. В сообщении сказано, что погибший был их выпускником.
"Тычина достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее, которым не суждено было осуществиться. Искренне разделяем горе семьи погибшего и вместе с ними склоняем головы в великой скорби. Мы должны всегда помнить, какой дорогой ценой нам достается каждая минута мирной жизни и независимости Украины", – отметили в учебном заведении.
Заместительница Коростенского городского головы Наталья Чижевская в комментарии "Суспильному" также рассказала, что Тычина служил в составе 95 десантно-штурмовой бригады, но после тяжелого ранения парень впал в кому.
"Врачи боролись за его жизнь, но первого января молодая жизнь оборвалась", – сообщила она и добавила, что прощание с защитником состоится на центральной площади Коростеня.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Во Львове состоялась церемония прощания с киборгом Александром Бондарем, погибшим в 2015 году во время обороны Донецкого аэропорта. Останки воина ВСУ перезахоронили на Лычаковском кладбище.
На Донбассе от пули снайпера погиб 30-летний житель Луганской области Станислав Запорожец, который был старшим солдатом 74-го отдельного разведывательного батальона. До окончания контракта у военного оставалось примерно три месяца. Он планировал вернуться домой и создать свою семью, но не успел.
Также пророссийские оккупанты в начале декабря убили 22-летнего жителя Краматорска Валерия Геровкина. Он был сыном пастора и пошел на фронт, чтобы защищать Украину. Это была его первая ротация.