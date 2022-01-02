Умер 20-летний боец ВСУ, получивший ранение во время вражеского обстрела на Донбассе

1 января в Харьковском госпитале скончался военный Вооруженных сил Игорь Тычина. Российские оккупанты ранили украинского героя 27 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Коростенского городского коллегиума. В сообщении сказано, что погибший был их выпускником.

"Тычина достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее, которым не суждено было осуществиться. Искренне разделяем горе семьи погибшего и вместе с ними склоняем головы в великой скорби. Мы должны всегда помнить, какой дорогой ценой нам достается каждая минута мирной жизни и независимости Украины", – отметили в учебном заведении.

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Заместительница Коростенского городского головы Наталья Чижевская в комментарии "Суспильному" также рассказала, что Тычина служил в составе 95 десантно-штурмовой бригады, но после тяжелого ранения парень впал в кому.

"Врачи боролись за его жизнь, но первого января молодая жизнь оборвалась", – сообщила она и добавила, что прощание с защитником состоится на центральной площади Коростеня.

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