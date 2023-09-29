'Укроборонпром' опроверг сотрудничество с Сомхишвили: журналист показал документ

АО "Украинская оборонная промышленность" не сотрудничает с российско-грузинским миллиардером Тамазом Сомхишвили, который сегодня через суд требует у Киева 100 млн долларов.

Ответ концерна на журналистский запрос в своей колонке на "Украинской правде" опубликовал политический обозреватель Дмитрий Тузов.

Он напомнил, что отслеживает ход судебного процесса, в рамках которого Сомхишвили требует выплатить ему компенсацию почти в 4 млрд грн за невыполненную реконструкцию Харьковской площади и опубликовал несколько статей по этой теме. Поводом для новой публикации стало то, что в ходе судебного процесса представители российско-грузинского бизнесмена объявили, что его предприятия являются партнерами украинского оборонного концерна "Укроборонпром".

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Сам Сомхишвили тоже утверждал это в интервью. Впрочем, в государственном концерне официально опровергли факты сотрудничества.

"В ответ на ваше обращение о сотрудничестве с ТАМ Менеджмент и Тамазом Сомхишвили сообщаем, что АО "УОП" и его предприятия не сотрудничают с предприятиями, подконтрольными ТАМАЗу Сомхишвили, в частности, с "ТАМ менеджмент" или аффилированными с ней компаниями", – говорится в письме АО "Украинская оборонная промышленность" в ответ на журналистский запрос.

Дмитрий Тузов сообщил, что обращался с заявлениями в правоохранительные органы по фактам возможных уголовных правонарушений в ходе реализации инвестиционного договора по реконструкции Харьковской площади со стороны городских властей и представителей подконтрольного Сомхишвили победителя инвестиционного конкурса ООО Киев Терминал, однако получил отказ в возбуждении уголовного производства.

"Не исключено, что для стражей порядка 100 млн долларов – это совсем мизерная сумма, о которой вообще не стоит волноваться, да и для руководства города, пожалуй, она имеет несущественное значение. Особенно, в условиях войны, когда каждая копейка должна работать на нашу победу". .А может у города есть другие мотивы не реагировать на эти публикации?" – отметил Дмитрий Тузов.

Как сообщалось, Тамаз Сомхишвили – экс-топ-менеджер российского нефтяного гиганта Лукойл, а также – корпорации "Роснефтеэкспорт". В 2007 году компания "Киев-Терминал" выиграла инвестиционный конкурс на реконструкцию Харьковской площади в Киеве. Однако никаких работ по реконструкции начато не было. В 2013 году инвестиционный договор с согласия сторон был расторгнут. А в 2018 году Сомхишвили подал иск против КГГА и Киевсовета, требуя компенсации 100 млн. долларов за нереализованный проект по реконструкции Харьковской площади. По данным Службы внешней разведки, Тамаз Сомхишвили является гражданином России, Министерство юстиции подтвердило, что у него 8 паспортов Российской Федерации. В мае 2023 года Государственная миграционная служба аннулировала Сомхишвили вид на жительство в Украине.