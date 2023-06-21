'Укрнефтебурение' обвинило госуполномоченных и АМКУ в нарушении конкурентного законодательства

Антимонопольный комитет Украины продолжает игнорировать законные требования ПАО "Укрнефтебурение" соблюдать законную процедуру рассмотрения заявления о концентрации активов компании со стороны "Укрнафты" и АРМА, пишет издание "Телеграф".

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Об этом говорится на сайте компании, так хотя "Укрнефтебурение" неоднократно объясняло, как именно должна происходить эта процедура по закону, в Антимонопольном комитете продолжают игнорировать эти нарушения.

В частности, в АМКУ приняли к рассмотрению не соответствовавшее законодательству заявление о концентрации, которое не содержало согласия "Укрнефтебурения" и полной информации о компаниях.

Как сообщает прессслужба "Укрнефтебурения", еще 5 июня компания подала именные письма каждому из 8 государственных уполномоченных АМКУ и просила следующего:

рассмотреть данное обращение на заседании АМКУ при рассмотрении заявления (дела) о предоставлении разрешения на концентрацию в виде получения ПАО "Укрнафта" в управление активов (корпоративных прав) ЧАО "ПК "Укрнефтебурение";

учесть информацию, объяснения и обоснования, в том числе относительно наличия отношений контроля между ПАО "Укрнафта" и АО "НАК "Нафтогаз Украины", изложенные в данном обращении, при рассмотрении заявления/дела о предоставлении разрешения на концентрацию в виде получения ПАО "Укрнафта" в управление активов (корпоративных прав) ЧАО "ПК "Укрнефтебурение";

учесть информацию, объяснения и обоснования, в том числе относительно наличия отношений контроля между ПАО "Укрнафта" и АО "НАК "Нафтогаз Украины", изложенные в данном обращении, при принятии решения по результатам рассмотрения заявления/дела о предоставлении разрешения на концентрацию в виде получение ПАО "Укрнафта" в управлении активов/корпоративных прав.

Однако ни одно из этих 8 именных писем так и не было рассмотрено на заседании Комитета и его члены приняли на рассмотрение заявление о концентрации от ПАО "Укрнафта" и АРМА.

"Похоже, что уважение и авторитет, полученный Антимонопольным комитетом Украины за многие годы профессиональной работы, объективность и беспристрастность коллегиального органа при осуществлении своих полномочий сменяются ограниченной и не регламентированной позицией с личными убеждениями отдельных государственных уполномоченных", — подчеркнули в "Укрнефтебурении".

Также в компании напомнили, что НАБУ по заявлению "Укрнефтебурения" рассматривает уголовное дело по поводу попытки завладеть активами компании.

Накануне стало известно, что АМКУ принял к рассмотрению заявление в АМКУ о предоставлении разрешения на концентрацию со стороны ПАО "Укрнафта" и АРМА несмотря на нарушение закона во время процедуры.