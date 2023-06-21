'Укрдонинвест Трейдинг' обвинило 'Центрэнерго' в попытках давления на суд

ООО "Укрдонинвест Трейдинг" опровергает заявление ГП "Центрэнерго" о возможном блекауте, который может возникнуть якобы из-за действий "Укрдонинвест Трейдинг".

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В компании отметили, что это заявление "Центрэнерго" относительно судебного дела, которое сегодня рассматривается в Верховном суде, является чепухой и ложью, пишет издание "UWN".

"ООО "Укрдонинвест Трейдинг" в 2019 году в полном объеме выполнило контрактные обязательства перед "Центрэнерго", поставив на предприятие полный объем законтрактованного угля. Этот уголь был сразу переработан, из него была произведена электроэнергия, которая была поставлена потребителям. Именно "Центрэнерго" перевело себестоимость угля на потребителей. Таким образом, заявления предприятия о предстоящем "блэкауте", которые распространяют некоторые СМИ, - циничная попытка использовать войну и человеческое горе для обогащения и банальной кражи", - сообщили в пресс-службе компании.

Там также напомнили, что ООО "Укрдонинвест Трейдинг" действует исключительно в рамках действующего законодательства Украины и призвали представителей "Центрэнерго" "работать во благо Украины, а не собственных карманов".

"Отметим, что представители "Центрэнерго" неоднократно манипулировали и затягивали рассмотрение дела, в результате чего были наказаны судом. Мы надеемся на справедливое решение суда, что будет сигналом для украинского и международного бизнеса о верховенстве права в стране и исполнении законов", - добавили в " Укрдонинвест Трейдинг".