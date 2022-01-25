Укравшего из кабинета львовской судьи $120 тысяч отправили в СИЗО с залогом в 5 млн грн

Подозреваемого в похищении 120 тысяч долларов из кабинета львовской судьи отправили под стражу. Однако он может выйти под залог в 4,9 миллиона гривен.

Мера пресечения была избрана 24 января. Об этом "Судебному репортеру" сообщили в Лычаковском райсуде Львова.

В то же время местное издание ZAXID.NET со ссылкой на источники пишет, что судью, из кабинета которой похитили крупную сумму, зовут Вера Грицив. В своей декларации она отмечала, что у ее семьи есть крупные денежные активы.

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О краже стало известно 20 января, а произошла она 18 числа того же месяца. По данным СМИ, мужчина залез через окно на второй этаж и забрал из сейфа 120 тысяч долларов. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Факт ограбления в полиции тогда подтвердили, но подробности отказались раскрыть.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове мужчина ограбил пункт обмена валют. Ему удалось забрать оттуда 1,6 миллиона гривен.