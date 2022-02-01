Ищущий смерти –да обрящет! Ищущий жизни- получит жизнь вечную!- именно там трактует Псалтырь стих 54:16 "Елизаветинская библия".

"Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят" (Евангелие от Матвея стих 7, 7-8).

Не просто так сегодня я вынесла в предзаголовок эти цитаты. Сегодня я хочу поговорить с вами о будущем. Немного пофилософствовать на тему войны, смерти и наших с вами страхов и желаний.

Вот сейчас все общество трясет "будет война-не будет", "что нас ждет" и все такое паническое. Поэтому как-то хочется расставить точки над "і", разложить все по полочках и показать людям главные точки, линии, финиш, что ли. Вот даже не знаю, как определить то, что я хочу вас показать, кристаллизовав основную нашу цель, задачу и даже жизненное кредо.

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Но, прежде, я хочу рассказать вам нашу любимую семейную историю. Знаете, она как нельзя, кстати, очень красиво и красочно раскладывает по полочкам самое важное: исход войны.

Итак, мы выехали из зоны оккупации и начали свою новую жизнь в мирной Украине. Моя младшая дочка поступила в агро-колледж (сейчас уже успешно закончила и поступила в ВУЗ). Факультет агрономия. Ответственный и самостоятельный выбор профессии, чтобы вы понимали. Потому что агрономия это жизнь. В любых ситуациях людей нужно кормить, а значит, агроном — это самая востребованная профессия, особенно на фоне войны, — решила она и успешно сдала экзамены.

Да, здесь оговорюсь, что выезжая из Донбасса, мы искали исключительно украиномовную среду, ну, или хотя бы предпочтительно украиномовную. Дело в том, что мы с мужем билингвы, воспитанные в русскоязычной советской среде в семьях, которые отчаянно пытались сберечь украинские корни.

Естественно, что как только у нас появилась возможность растить украиномовных детей, мы ею воспользовались, так как сами были ее лишены. Поэтому дети у нас учили мову не только дома, а в детсаду и школе. Благо, что с 2004-го на Донбассе как раз начали активно развиваться украинские группы в детсадах и украинские классы в школах.

Поэтому, когда мы приехали в Черкасскую область, наших детей в социуме особо и не заметили, то есть мовного барьера не было.

Дети украиномовные, поэтому в колледжах их никто не спрашивал, откуда они и все такое. Да и мы не махали справкой ВПО, так как особо не понимали ее значения. Мы украинцы-наш дом Украина. Ну, то такое.

В общем, учатся наши дети, и горя не знают. В мире, тепле и свете, за что мы очень благодарны ВСУ, которые дали нам такую возможность удержав линию фронта. Но, вот в колледже пошли не только школьные знания, но и профтермины и дочка, слегка растерялась. Нет, она и химию, и биологию она учила на украинском, все равно профтермины слегка заставляли ее нервничать.

И вот лекция про добрыва, то есть удобрения. Часть лекции сидераты, а дальше.. Хотя, нет, не с этого надо рассказывать.

А с того, что сижу я себе дома, никого не трогаю, а мне смс от ребенка- "ма, что такое ріпак? срочно" — понимаю, что у нее урок и нужна помощь мамы. Пишу смс в ответ — "ріпак это рапс, сідерат, тех культура". Ну, как бы и все.

И вот она мне перезванивает и рассказывает: Идет лекция про добрыва, то есть удобрения, часть лекции сидераты. Она слышит незнакомые слова и немножко тормозит, но вида, что не совсем понимает преподавателя, не подает, пытается осознать и думать логически.

Логика девочки, родившейся на Донбассе и видевшей войну выглядела так: "Ріпак, как добрыва, что это может быть? Нужно перевести на русский, чтобы понять смысл, что вообще значит этот ріпак. Ріпак-кріпак. Ага! Кріпак — это по-русски крепостной. Крепостных использовали на России по-разному, били там, издевались, может быть, их использовали и как удобрение? Все возможно, это же Россия. Но, глупо закапывать трупы для удобрений, они ведь долго разлагаются, это не логично, значит, их сжигали, это логично. Пепел — хорошее удобрение. Значит, ріпак, это пепел крепостных. То есть крепостных в крематорий, а пепел вывозят на поля. Органические добрыва, значит. О, нормально! Органическое земледелие-это классно! Крепостные есть только на России. Значит, "ріпак" — российское удобрение! Стоп! Какого?! А санкции? Это же торговля с оккупантом и поддержка терроризма?" — на этом месте логика споткнулась и воинственно хотела заорать преподавателю о недопустимости торговли с оккупантом, но в мозгу не стыковался вопрос о том, где на такое количество украинских полей взять столько пепла русских крепостных". Но, агрономесса у нас начитанная и она вспомнила классику "русские бабы еще нарожают", и логика пошла рубить пласт знаний дальше, сомнения оставались лишь по доставке пепла (или самих крепостных) в Украину, поэтому во избежание, была отправлена мне смска, так как, пояснил ребенок, что-то муляло в логическом ряде".

В это время преподаватель, заметив выразительно-мучительный процесс мышления на лице студентки первого курса решила, что что-то пошло не так и подошла с вопросом "Дитинко, тобі все зрозуміло?". Тут пискнула моя смска и моя агрономесса успела скосить глаза на экран и выхватить слово "рапс" и сказала "так, все добре, все зрозуміло"…

Я, дослушав все это, мысленно перекрестилась с десяток раз, благодаря силы небесные, современно-гаджетные и учительские, что ребенок все же прислал смску, на лекциях лежат телефоны и планшеты и можно гуглить (напомнила об этом великой логически мыслящей). И открыла рот, чтобы задать возникшие у меня вопросы.

Но не все так хорошо, как хотелось бы.

На перемене преподаватель позвала ее к себе и все же сказала, что она видела по мимике, что студент не все понимает, и успокоила, сказала, что профтермины, первый курс, сложности, и все такое, и если студент что-то не понимает, можно спросить и подойти.

И тут моя агрономесса выложила все! Но, начала с того, что она из русскоязычного региона, и закончила вот процессом внесения пепла российских крепостных в украинские поля.

Преподаватель оказалась женщина психологически стойкая, морально выдержанная, спокойная и даже тактичная.

Она попросила переспрашивать и даже можно на русском. Оказалось, что она сама после окончания ВУЗа приехала сюда из Енакиево еще в УССР, поэтому помнит себя в социализации, украинизации, и все такое. Но, добавила в конце, тщательно скрывая следы ужаса на лице: "Дівчинко, яке в тебе цікаве мислення, такий –е-ум, асоціативний ряд такий…гм…незвичний, тобі б у письменники, але най буде агроном, тіко більше нікому це не розповідай".

Я все же спросила, откуда такой логический ряд и как бы вопросы по крепостному праву возникли, а ведь история у нее на отлично сдана.

Но ребенок пояснил, что когда на Донбассе она общалась с пророссийским сверстниками, их родителями и учителями она слышала бесконечные: "мы хотим умереть за Россию", "мы хотим умереть за русский мир", "мы хотим умереть во имя России и Путина", "мы рабы божьи, а значит, мы должны умереть за бога, царя и отечество".

Логика проста:

— русские хотят умереть за царя, значит, на России до сих пор царь, а где царь, там крепостное право;

— русские утверждают, что они рабы (ну, вот же доказательство крепостного права);

— русские своих солдат из Донбасса не забирали, закапывали у нас в степи –мы это сами видели (вот, доказательство использования трупов в качестве удобрений);

-русские все время хотят умереть, зачем им мешать, а мы хотим жить, поэтому это мы их в удобрения, а не они нас, ведь мы за жизнь, свободу и Украину, а они за смерть и все!

На этом моменте я поняла настолько много, что вот сейчас, когда все спрашивают "что будет", паникуют, бояться, я спокойна, сажаю себе рассаду, жду окоты, покупаю семена и удобрения.

И знаете почему?

Мы, украинцы, воюем ради Жизни! Ради жизни наших детей, страны, ради расцвета и процветания нашей земли, ради нашего мира и тишины, а еще ради нашей свободы.

Они, русские, воюют ради смерти. Они и живут-то ради смерти. У русских культ смерти, культ некромантии, культ раба во всем.

Они, русские, живут для того, чтобы умереть. Мы, украинцы, живем для того, чтобы жить и радоваться жизни!

Они, русские, идя на войну, знают, что они умрут, они готовятся к этому. Именно поэтому в РФ принят закон о массовых захоронениях в траншеях.

Мы, украинцы, идем на войну, чтобы жить и побеждать.

Они, русские, не планируют жизнь после войны. Они знают, что умрут на войне.

Мы, украинцы, сидя в блиндажах сажаем цибульку и говорим о том, как построим дома, посадим сады и распашем поля. Мы даже планируем, как будет разминировать и реигтегрировать Донбасс и Крым, говорим об экологии, переживаем за землю, реки, озера в оккупации. Русские все это уничтожают, живут по принципу "где сру, там и жру".

Мы носим в себе ген свободы и жизни. И даже идя на войну, мы говорим о жизни. Это потому, что мы не оккупанты, мы защищаем свою землю. Оккупанты — орда, идут грабить и внутренне готовы к тому, что им дадут отпор и они погибнут.

Русские все время говорят о смерти. Они планируют свою жизнь во имя того, чтобы умереть.

Они "республики" в ОРДЛО построили, чтобы "умереть в России". Никто в ОРДЛО не планировал жить, только умереть.

Почитайте, что пишут русские- "умереть во имя, умереть за, умереть"…

Вот из Украины на РФ переехала одиозная экс-профессор Евгения Бильченко, которая возненавидела Украину и решила, что она часть русского мира, сразу заявила, что она приехала на Россию, чтобы умереть за русский мир. Она и ее муж готовы умереть за русский мир!

В этом вся сущность русского. Умирая умирать!

На Донбассе в 2014-м все было пропитано мечтами, и мечтой о смерти в том числе, это было дико слышать "как же я хочу умереть в России". Там до сих пор все пропитано идеями смерти. Здесь же, в мирных частях Украины, украинцы если и говорят о войне, то, как о факте победы и противодействия. И только пророссийские говорят о войне, как о факте неизбежной гибели.

Мы готовимся отражать атаку врага, но при этом у нас не говорят о массовых захоронениях в траншеи, не копают тысячи могил и не заготавливают сотни тысяч гробов, как сейчас это происходит по всей РФ. Мы же победим русских, зачем это нам. Пусть враг готовится умирать, это его мечта. Не наша!

"Если нужно срочно похоронить больше тысячи человек — в России приняли ГОСТ для братских могил. Новые стандарты массовых погребений умерших в военное и мирное время вступят в силу с 1 февраля 2022 года"- а, как вам?

В РФ создан госзапас на 30% спрогнозированных потерь в случае российско-украинской войны, и это, у нас еще не было Джавелинов и Стингеров, поэтому там срочно нагоняют гробозапасы.

Вся реклама в ОРДЛО и на РФ забита ритуальными агентствами и их услугами, при чем 80% рекламы посвящена захоронениям военных.

Гроб "Солдатский", "гроб "Победа", "гроб "Победитель"…

А чего стоят всероссийские соревнования по скоростной копке могил?

Вот в Волгограде, Ростове-на-Дону, Таганроге и других городах РФ срочно создают трупохранилища. В этих городах для трупохранилищ выбраны аэропорта, закрытые торговые центры. И знаете, что удивительное, россияне не спрашивают, зачем трупохранилища. Понимаете?

Их абсолютно не волнует вопрос "откуда и зачем нам столько трупов". Они осознают и понимают, что да- напав на Украину РФ получит столько трупов, что трупохранилище нужно в каждом городе, как и скоростная копка траншей для захоронения более 1000 человек в день.

Они возмущены, почему в городах, это фи, некрасиво, запах, вынесете всю эту вашу каку за город, у нас тут феншуй, а вы с трупами.

То есть, россияне согласны, да, трупов будут горы, причем не в Украине, а как раз на РФ. Но, вот не согласны с расположением трупохранилища. Не комфортное расположение!

Осознали? Идем дальше и подводим итоги!

Мы, украинцы, воюем, чтобы жить, они, русские, воюют, чтобы умереть! — вот и все, что нужно знать об итогах российско-украинский войны.

Кстати, их чудесного, в ОРДЛО поддерживают идею массового захоронения россиян на РФ в случае российско-украинской войны, считают это героическим решением, гордятся, что в НАТО такого ГОСТА нет. При этом в ОРДЛО тихо подводят черту: "русские будут умирать, много, качественно, очень много, ну, и как бы, вот там умирайте, в России, молодцы, но туда, туда, мы гордимся, и все такое, только мы-то при чем, русские будут умирать за Новороссию, не мы".

И да, вернемся к Писанию, где утверждается, что "по делам и желаниям воздастся им". Так и просится сказать- Аминь! – но я агностик, поэтому пошла я читать про удобрения, весна скоро, сажать будем!