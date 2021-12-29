Украинцы возьмут оружие в руки? Как страна готовится к новому возможному вторжению войск России

С середины осени от разведок разных стран поступают данные о том, что РФ наращивает военное присутствие возле границы с Украиной. Согласно последним оценкам, там находится более 100 тысяч солдат. Москва прямо угрожает новой эскалацией и требует выполнения "гарантий безопасности". А западные страны обещают ввести "чертовски агрессивные санкции" в случае вторжения.

Как Украина готовится к возможному наступлению российских войск и что для защиты делают власти – рассказывает OBOZREVATEL.В столице создают штаб территориальной обороны

В Киевской городской администрации заявили о создании штаба территориальной обороны. Первые учения планируют провести уже в январе следующего года. По словам столичного мэра Виталия Кличко, заявления и угрозы России, скопления войск на границах Украины побуждают подготовиться к разным возможным сценариям событий.

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"В частности, и к худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработаны координация и действия всех служб и структурных подразделений", – отметил он.

По словам городского головы, особое внимание следует уделить объектам критической инфраструктуры города, которых в Киеве около 500. Их в случае чрезвычайной ситуации примут под охрану Нацполиция, военные и подразделения теробороны.Окопы на границе с Россией

В Госпогранслужбе 21 декабря сообщили об укреплении границы с Беларусью и Россией. "Несмотря на то что обычно сезон инженерного обустройства границы длится до наступления зимы, в этом году активные меры по укреплению на угрожающих направлениях продолжаются, несмотря на снег и похолодание. Особое внимание уделяется границе со страной-агрессором", – сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что сейчас проводится укрепление участка Сумского пограничного отряда противотранспортными рвами. Здесь работает комплексная механизированная инженерная группа, которая с помощью спецтехники, в дополнение к существующим инженерным препятствиям на наиболее угрожающих направлениях, прокапывает ров и насыпает вал.

Защита от кибератак

Американское издание New York Times сообщило, что Россия готовится к проведению масштабной кибератаки на энергетическую систему Украины и против правительственных веб-ресурсов. По информации журналистов, в связи с этим США и Великобритания направили в нашу страну своих экспертов по кибербезопасности.

"Вторжение 175 тысяч военнослужащих, которых Путин собрал на границе, может не произойти. Однако могут быть кибератаки, которые разрушают электросети, банковскую систему и другие критически важные элементы экономики и правительства Украины", – сказано в материале.

Журналисты также подчеркивают, что российская киберкампания против Украины никогда не прекращалась, хотя до недавнего времени она и велась на низком уровне. Сейчас же американские официальные лица и эксперты говорят, что за последний месяц она заметно активизировалась.Подготовка укрытий

Столичные власти создали сеть укрытий на случай обстрелов, бомбардировок и чрезвычайных ситуаций. Для этого в столице разработали фонд защитных сооружений. В него входят подземное пространство метрополитена и паркингов, подвалы жилых домов и другие сооружения под землей.

Также КГГА представила интерактивную карту таких пунктов. На ней указаны адреса подземных укрытий, телефоны участковых администраций, тип хранилищ и ответственная компания. Организации и собственники этих объектов в случае необходимости обязаны обеспечить населению свободный доступ к укрытию.

Аналогичные карты есть и в других крупных городах – Львове, Харькове, Днепре и Одессе.Воинский учет женщин

С 17 декабря в Украине расширили перечень профессий, который обязывает женщин (от 18 до 60 лет) стать на обязательный воинский учет. Среди профессий, которые попали под обязательный воинский учет, — программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, бухгалтеры, сотрудники ресторанов, отелей и более 100 других.

Работает это следующим образом. Для каждой гражданской профессии есть соответствующая военная. К примеру, тем, кто был архитектором или инженером, в армии могут поручить строительные и инженерно-саперные работы, инженерную разведку, строительство мостов.

Химикам или биологам — радиационную, химическую и биологическую разведка, дозиметрический контроль, обеспечение работы систем регенерации воздуха и аппаратуры газового контроля. Программисты будут заниматься защитой информации в телекоммуникационных системах и администрировать различные электронно-вычислительные машины.

Физиотерапевты и реабилитологи станут младшим медицинским персоналом. Стоматологи, медсестры, фармацевты – младшими специалистами с медицинским образованием. Ветеринары – специалистами по использованию служебных животных.

Подробнее об этом читайте здесь.Военная поддержка

Соединенные Штаты выделят 25 млн долларов в качестве помощи Государственной пограничной службы Украины. Проект начнет реализовываться в январе и должен завершиться к концу 2022 года. На эти деньги закупят современные средства видеофиксации, беспилотные комплексы, индивидуальную защиту, обеспечение для расположения в полевых условиях, транспорт и средства связи.

"В рамках сотрудничества с Госдепом США по Программе вопросов экспортного контроля и безопасности границ на днях также зарегистрирован еще один проект. По нему партнеры помогут нам в развитии инфраструктуры границы. В частности, это будет помощь в наращивании возможностей ведомства элементами, которые используются в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения. Объем финансирования согласован в размере $4,5 млн", — сообщил глава ГНСУ Сергей Дейнеко.Дипломатия и вариант "Б"

США и Украина продолжают работать над дипломатическим вариантом сдерживания России от дальнейшей агрессии и возможного вторжения. По словам украинского посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой, на Западе четко осознают угрозы, а потому готовятся и к "варианту Б".

"Сейчас мы все: Украина, США, Запад – работаем над вариантом "А", дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту "Б", к которому тоже все активно готовятся", – сказала она.

Дипломат не уточнила, что именно будет предусматривать "вариант Б", однако речь идет о ситуации потенциального полномасштабного нападения РФ на Украину. "Для США и всего цивилизованного мира война не желаемый сценарий развития событий. В то же время есть понимание того, что есть угроза украинскому суверенитету, и Штаты не готовы им уступать", – подытожила Маркарова.Оружие и военная помощь

На фоне риска российского вторжения украинские власти продолжают закупать оружие у международных партеров. В частности:

– Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в скором времени Украина получит 10 антидроновых ружей литовского производства, которые помогут бороться с российскими БПЛА. Также он отметил, что подал США "определенный перечень нужд, который интересует Вооруженные силы".

"И получил достаточно позитивные сигналы, что мы сможем его получить. Не все могу раскрывать сейчас здесь, могу сказать, что у нас есть определенные приоритеты... это ПВО и ПРО", – рассказал он.

– О каком именно вооружении идет речь – пока неизвестно. Однако ранее из Вашингтона поступали сигналы о том, что в случае вторжения США увеличат поставки военного оборудования. По данным CNN, речь может идти о новых минометах, противотанковых ракетных комплексах Javelin, переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger, вертолетах Ми-17, винтовках Барретт и зенитно-ракетных комплексах Patriot.

– Кроме того, Германия намерена передать ВСУ мобильный госпиталь Role-2. Его можно развернуть непосредственно возле зоны боевых действий, там военному могут стабилизировать состояние здоровья и провести операцию перед госпитализацией. В состав такого госпиталя входят разные палатки, контейнеры, несколько палат, амбулаторное отделение, стоматология, лаборатории, операционная и радиологическое отделение.Украинцы воевать готовы

Соцопросы показывают, что украинцы понимают угрозу со стороны России и готовы взять в руки оружие в случае вторжения. У граждан спросили, какими будут их действия в случае вторжения российских войск в их населенный пункт. 50,2% отметили, что будут сопротивляться: 33,3% готовы взять в руки оружие, а 21,7% – выходить на демонстрации, акции протеста, забастовки и бойкоты.