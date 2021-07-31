Украинцев атакуют обаятельные мошенницы: главные схемы "развода" и как не остаться без денег

В Украине мошенницы находят новые способы, как заработать на чувствах мужчин. Одних они "берут" красотой, других раскручивают на сострадании и желании помочь. В итоге пострадавшие даже не замечают, как остаются без денег.

О схемах "развода" подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Интересную схему придумали в столице Украины. Девушки находят "жертв" в Instagram, Tinder и т.д., а встретиться приглашают в лаунж-бар якобы возле их дома.

Как рассказал OBOZREVATEL один из пострадавших, он пришел с новой знакомой в бар недалеко от станции метро "Золотые ворота".

"За пару коктейлей, чай и кальян мне пришлось заплатить семь тысяч гривен! Когда с меня потребовали эту сумму, девушка просто растворилась. Дверь заведения закрыли и не выпускали меня. Удерживали силой", – рассказал Олег.

Видео дня

Киевлянин оказался далеко не единственным пострадавшим: такое в этом баре происходит на протяжении нескольких последних месяцев. А 27 июля на крючок соблазнительницы попался иностранец. Как рассказали наши источники в полиции, у мужчины и вовсе потребовали оплатить космический счет в 24 тысячи гривен. А когда он отказался, пригрозили пистолетом. Перепуганный иностранец заплатил, а потом обратился к правоохранителям.

"Тут явная схема по "разводу", в которой участвуют как девушки, так и персонал заведения", – убежден собеседник издания.

Жертвами обаятельной мошенницы в Ривне стали более десяти таксистов и обычных автомобилистов. Молодая женщина с ребенком ловко обманывала мужчин. Мошенница не просто бесплатно каталась, но и "разводила" водителей на деньги.

"Ездила в несколько пунктов: то туда надо заехать, то сюда. А потом говорит: мол, давайте заскочим в магазин, а то он через 15 минут закроется, но вы займите мне на полчасика деньги, а когда привезете домой – муж все вернет", – рассказал OBOZREVATEL один из таксистов.

У нескольких водителей занимала недостающую сумму на "лекарства для больного ребенка", в залог оставляла телефон или "золотые" украшения, которые на самом деле были дешевой бижутерией.

Помимо этого обчищала бардачки: например, у одного водителя украла 5 тысяч гривен.

В полиции Ривненской области OBOZREVATEL рассказали, что уже поступило 10 заявлений от обманутых мошенницей мужчин, но их явно намного больше.

Не стоит думать, что все мошенницы пользуются исключительно своей красотой. Один из показательных примеров обратного – "развод" пожилой женщиной киевлян и гостей столицы на ул. Антоновича.

О том, как попался в сети аферистки, подробно рассказал на своей странице в Facebook Роман Пелех.

Сначала женщина просила помочь ей, найти что-то сладкое, так как у нее якобы диабет. Потом стала забрасывать парня другими просьбами, возить куда нужно, а также сводить ее в ближайшее кафе. Заподозривший неладное киевлянин впоследствии стал расспрашивать знакомых – оказалось, что женщину знают, как аферистку.

Под постом Романа отписались и другие жертвы предприимчивой бабушки. Они рассказали, что ей многие приносят деньги, а если людей пытаются предупредить о мошенничестве, то пожилая женщина начинает сыпать проклятиями.

Однако никто, конечно, не стал обращаться к правоохранителям. Говорят – жалко, возраст солидный. Жалостью, отзывчивостью и неравнодушием обычно и пользуются мошенницы, потому стоит быть всегда начеку.