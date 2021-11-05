Украине грозит вспышка полиомиелита: чем опасно заболевание и как защитить детей

В Украине растет риск распространения полиомиелита. Недавно стало известно о вспышке болезни на Закарпатье, где заразились дети. Выяснилось, что в младенчестве они не получили плановую прививку от этого недуга. Причины весьма банальные – одни родители отказались прививать малышей по религиозным соображениям, а другие поверили фейковой информации об опасности.

Чем опасен полиомиелит и как защитить ребенка от болезни – рассказывает OBOZREVATEL.

В октябре в Украине зафиксировали случай паралича у полуторагодовалого ребенка из Ривненской области из-за полиомиелита. Родители сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами, по религиозным убеждениям.

Спустя месяц случай полиомиелита подтвердили в Закарпатской области – там у 12-летней девочки парализовало ногу. После этого еще у четырех детей выявили заболевание. Все они не имели плановых прививок от полиовируса.

Видео дня

Глава департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный отметил, что в области наблюдается устойчивая тенденция увеличения отказов от вакцинации детей. Большинство из них связаны с религиозными убеждениями родителей. Среди районов-аутсайдеров по проценту привитых от полиовируса детей – Тячевский, Хустский и Раховский.

Человечеству почти удалось избавиться от вируса. Но "почти" не считается. Так, в 2019 году в мире было зафиксировано 176 случаев заражения. Сейчас вирус циркулирует преимущественно в Афганистане и Пакистане, а в 2020-м вспышка была зафиксирована в Таджикистане.

В Украине периодически также бывают вспышки полиомиелита. Так, на том же Закарпатье 2015 году болезнь обнаружили у двух детей. После этого врачи не раз предупреждали, что уровень вакцинации в нашей стране недостаточный. По данным Минздрава, за первые восемь месяцев 2021 года только 53% детей до одного года получили прививку.

Хотя в Украине вакцинация от полиомиелита входит в календарь профилактических прививок (то есть, является обязательной) и делается за счет государства. Всего прививку нужно повторить шесть раз – начиная с двух месяцев до 14 лет. Особенно важно это сделать детям, у которых есть хроническое заболевание.

Полиомиелит (или спинномозговой паралич) – это инфекционное заболевание, которое атакует нервную систему человека. Его легко подцепить через грязные руки. Возбудитель "живет" в носовых, ротовых выделениях и фекалиях больного человека.

После попадания в организм вирус начинает размножаться в пищеварительном тракте. В большинстве случаев полиомиелит проходит в легкой форме – без симптомов или с незначительными проявлениями, напоминающими симптомы других вирусных болезней.

Однако иногда вирус начинает поражать нервную систему человека. В результате развивается необратимый паралич (чаще всего – ног). Такое происходит у одного из 200 заболевших. Но возможны и еще более серьезные последствия – смерть из-за паралича дыхательных мышц.

Полиовирус очень легко распространяется, поэтому до изобретения вакцины полиомиелитом болело очень много людей, в том числе и взрослые. Но сейчас эта болезнь чаще поражает детей в возрасте до пяти лет.

Главная опасность состоит в том, что выявить полиомиелит без врача очень тяжело, ведь его симптомы напоминают ОРВИ или простое отравление:

диарея;

тошнота;

рвота;

головная боль;

боль в животе и горле;

лихорадка;

слабость в руках или ногах.

Люди болели полиомиелитом в течение тысяч лет – об этом даже свидетельствуют древние барельефы в Египте. Однако масштабное распространение заболевание получило в XIX веке. Пик заболеваемости пришелся на середину прошлого века. Если в 1916 году в США было 27 тысяч случаев заболевания, то в 1952 году — почти 58 тысяч. Росло количество случаев болезни и в Советском Союзе – к 1958 году число зараженных достигло 22 тысяч.

До изобретения вакцины от полиомиелита единственной надеждой больных была искусственная вентиляция легких. Для этого в 20-х годах создали специальную камеру – "железные легкие". В этих конструкциях люди порой проводили всю оставшуюся жизнь.

Одной из самых известных жертв болезни стал американский президент Франклин Рузвельт – в результате полиомиелита он потерял способность ходить.

Никак. Лекарство от этого заболевания до сих не создали. Но уже много лет существуют доступные и эффективные вакцины – первую в 50-х годах создал ученый Джонас Солк. Испытания он проводил на себе, своей жене и детях.

После этого еще один препарат разработал американский иммунолог Альберт Сейбин. В 1959 году в СССР его вакциной привили шесть миллионов человек. В 1961 году препарат начали использовать в США. Вакцина показала почти стопроцентную эффективность. Но три дозы вакцины дети должны получить еще в первые полгода жизни.