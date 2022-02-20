Украинца в первый день работы в Польше сбило авто: 22-летний парень умер в реанимации. Фото

В Польше трагически погиб украинец Сергей Трущенко, которогов первый же день его работы за границей на пешеходном переходе сбил автомобиль. 22-летний парень умер 16 февраля в больнице города Лодзь.

О смертельном ДТП сообщило Facebook-сообщество "Книга пам'яті померлих за кордоном українців". Известно, что Трущенко родился в 2000 году в городе Южноукраинск (Николаевская область).

После аварии заробитчанина госпитализировали в тяжелом состоянии. Долгое время он боролся за жизнь в реанимации, но медикам так и не удалось спасти пациента.

"Неравнодушные сдавали кровь ради его спасения – но, к сожалению, чуда не случилось и наш земляк умер", – написали в Facebook-сообществе.

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Как передает info112.pl, авария с 22-летним парнем случилась на ул. Пабьяницкая в городе Лодзь, неподалеку от места проживания украинца. Пострадавшего отвезли в госпиталь Коперника.

По предварительным данным, Трущенко пытался перейти улицу на красный свет светофора, а в его руке был телефон. В парня врезался Mercedes-Benz. Авто управлял 36-летний водитель.

В сети добавили, что у Трущенко остался родной брат Виталий. Семье погибшего заробитчанина пришлось просить о помощи, чтобы перевезти тело парня на родину.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Польша испытывает дефицит работников в 30 профессиях. Самые большие трудности с подбором кадров возникают в строительной, транспортно-логистической отраслях и промышленности. При этом размер проблемы настолько огромен, что трудоустройство иностранцев (в т.ч, украинцев) не удовлетворяет все потребности экономики.

В то же время нередки случаи мошенничества с трудоустройством на работу в Польше. Жительница Днепропетровской области Эсмира, которая поехала работать в соседнее государство вместе с мамой и двумя тетями, рассказала, как их вывезли в лес и не отдали зарплату.