Украинских ТВ-провайдеров просят перенести канал Рада на ''элитную'' кнопку – СМИ

Участники рынка телекоммуникационных услуг Украины сообщают о странной тенденции, начавшейся с начала 2023 года. По их словам, местным провайдерам, предоставляющим населению телекоммуникационные услуги, начали звонить из военных администраций со странной просьбой - переставить телеканал Рада в сетях провайдеров на "дорогую" 10 кнопку. Ряд из них ссылается на "закон Президента".

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Об этом сообщает "Апостроф".

В некоторых областях представители военных администрациях также начали рассылать участникам рынка официальные письма.

"Согласно с поручением Офиса Президента Украины просим разместить телеканал "Рада" на 10-ю кнопку у пользователей, то есть на 10 позицию в порядке каналов на главных станциях провайдеров", - говорится в письме от замглавы Полтавской областной военной администрации Алексея Бруслика.

Сообщается также, что коммуникация проводится как от ОВА, так и от представителей Минцифры.

По словам участников рынка, любая перестановка каналов в сети провайдера подразумевает большие риски как в техническом, так и в юридическом плане.

В техническом - это риски, что у абонента может пропасть сигнал. Провайдеры делают перестановку каналов один раз в году, при этом меняется частотный план. За месяц предупреждают абонентов, ведь им для обновления необходимо будет пересканировать каналы у себя в телевизоре. Без предупреждения перестановка каналов приводит к тому, что абоненты остаются вообще без телеканалов. Повышается нагрузка на колл-центры, провайдеры начинают сталкиваться с обвинениями пользователей и их оттоком.

В юридическом и финансовом плане провайдер сталкиваются с еще большими рисками – поскольку с каждым правообладателем канала подписывается договор на трансляцию, в котором четко указывается, на какой частоте и на каком канале будет вестись трансляция. Несоблюдение договора чревато судебными исками и финансовыми потерями для провайдера.