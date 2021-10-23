Украинский телеканал показал советские фильмы с пропагандой коммунизма: в сети возмутились. Фото и видео

Украинский телеканал "Дом", созданный для жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, отличился показом фильмов с пропагандой коммунизма. Зрителей возмутил тот факт, на такой шаг пошло СМИ, которое финансируется украинцами-налогоплательщиками.

На это указал общественный деятель Сергей Стерненко. В своем Telegram он поделился кадрами из кино времен СССР, которое транслировал канал (чтобы посмотреть фото и видео, докскролльте новость до конца).

"Это не российское телевидение. Это на государственном телеканале "Дом" постоянно транслируют советские фильмы с пропагандой коммунизма и Ленина/Сталина", – написал украинец.

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Он подчеркнул, что соответствующий канал создавался государством для противодействия российской пропаганде, которую страна-агрессор распространяет среди жителей ОРДЛО.

"Но в действительности на нем транслируют как раз тот контент, которому канал должен противодействовать. И это за наши деньги", – выразил возмущение Стерненко.

Также он напомнил, что пропаганда коммунизма в нашей стране является преступлением и действия этого гостелеканала подпадают под часть 2 статьи 436-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Она предусматривает ответственность в виде 5-10 лет лишения свободы.

Справка: "Дом" – государственный круглосуточный развлекательно-информационный телеканал госпредприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (в состав которого также входит канал UATV).

Он начал вещание 1 марта 2020 года на временно оккупированных территориях (ТОТ) для объективного информирования украинцев на территории Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя и их возвращения к украинской повестке дня.

По замыслу, главная цель канала – информационное содействие реинтеграции ТОТ, предусматривающей "формирование позитивного отношения к реинтеграции у граждан Украины и информационное содействие участию в этом процессе стран-партнеров".

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