Украинский моряк загадочно пропал с судна во время перехода из Гонконга в Японию

Украинский моряк житель Херсона Александр Тимоник исчез при невыясненных обстоятельствах с борта контейнеровоза SEASPAN EMERALD (флаг Гонконга) во время перехода судна из Гонконга в Японию. Сразу после того, как на корабле обнаружили пропажу члена экипажа, началась поисковая операция.

Как сообщил USM, Александр отправился в рейс из Одессы 8 апреля, а на борт контейнеровоза он поднялся 12 апреля. На судне был четвёртым помощником капитана.

О том что молодой человек исчез, семью Александра оповестил представитель крюинговой компании, через которую мужчина нашел работу. Официальный представитель компании рассказал, что Александр пропал в ночь с 10 на 11 июня 2021 года, после того, как сдал вечернюю вахту.

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По словам матери пропавшего Алены Тимоник, у ее сына не было врагов на судне, так же, как и не было друзей. тот старался поддерживать со всеми "ровные отношения". Также она отметила, что Александр регулярно звонил ей, но в какой-то момент перестал.

После того, как стало известно об исчезновении украинца, контейнеровоз развернули, к поискам подключили береговую охрану Японии задействовав три вертолета и четыре катера. Однако найти Тимоника им не удалось.

Мать уточнила, что для Александра это был третий рейс в его жизни.

Сейчас Александра ищет полиция Украины.

Строительство контейнеровоз SEASPAN EMERALD было завершено в 2009 году. Дедвейт судна - 67 тыс. тонн. Владелец судна - Seaspan Ship Management (Ванкувер, Канада).

Как отмечают правозащитники, чаще всего моряки исчезают вследствие конфликта на борту, или несчастного случая. Часто расследование таких инцидентов проводится формально.

Полгода моряков, пропавших с судов в открытом море, считают "пропавшими без вести". Если за это время их не находят живыми, их семьи получат страховку от 50 до 300 тысяч долларов компенсации в зависимости от того, какую должность занимал моряк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 38-летний житель Одессы, капитан сухогруза CENTURY умер при невыясненных обстоятельствах во время выполнения рейса из Шанхая в Панамский канал.