Украинских активистов в Германии преследуют друзья Анны Нетребко: немецкий дирижер подал на протестующих в суд

Немецкий дирижер Михаэль Гюттлер, друг российской оперной певицы Анны Нетребко, через суды преследует украинских активистов, пикетирующих концерты сторонницы Путина в Германии.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Украинцы против Нетребко

В Германии российская оперная певица 52-летняя Анна Нетребко, которая поддерживала Путина в его прошлой избирательной кампании, а также ездила на оккупированную территорию Донецкой области и передавала деньги террористам вроде бы для театра, сейчас выступает с концертами.

Однако находящиеся в Германии украинцы пытаются отменить ее выступления, пикетируют их. А также обсуждают в социальных сетях и рассказывают о том, что на самом деле представляет собой оперная дива. Украинцев преследуют живущие в этой стране россияне. А теперь в дело вступил и известный в этой стране дирижер 57-летний Михаэль Гюттлер. Он давний друг Нетребко.

Как рассказали OBOZ.UA организаторы общественной инициативы INFRA (информационный фронт активистов) супругов Екатерина Плаксий и Дмитрий Пивоваров, они стали организаторами акции No Netrebko и уже трижды провели многочисленные акции во время выступления этой певицы. 5 мая 2023 года в Визбадене во время традиционного "Майского фестиваля", 21 июля в Баден-Бадене, а также 15 сентября в Берлине.

"В Визбадене мы писали письма политикам, организаторам, спонсорам с просьбой отменить ее выступление. Но директор театра категорически отказался, театр даже лишился спонсоров, но все равно разрешил выступить Нетребко", – говорит Дмитрий Пивоваров.

"Это выглядит очень цинично, они посвятили этот концерт политзаключенным и пригласили туда эту личность. Наше обращение поддержало украинское консульство во Франкфурте-на-Майне, местные политики, даже мэр города выступил против Нетребко, но интендант театра настоял на своем", – добавляет Екатерина Плаксий.

Следует напомнить, что на фестивале должен был выступить харьковский театр "Березиль", но из-за участия пропутинской певицы они отказались. Их срочно хотели заменить российской группой Pussy Riot, но даже эти артистки отказались выйти на одну сцену из Нетребко.

Директора театров в Германии защищали пророссийскую певицу

Протест в Визбадене был многочисленным, там собралось около полутысячи активистов. К ним даже вышла часть немецкого оркестра, вынужденная играть на сцене с Нетребко, поскольку если бы они отказались, их бы уволили.

"Они вышли к нам и сыграли гимн Украины в нашу поддержку. Это было очень сильно", – вспоминает Екатерина.

В Баден-Бадене певица выступала в приватном театре. И хотя немецкие политики также поддержали украинцев, но повлиять на руководство театра не удалось. Театр заявил, что они независимы и приглашают кого хотят

В Берлине собралось еще больше протестующих людей. Перед этим INFRA и организация "Вече Берлин" написали письмо СМИ, которые подписали более сотни политиков и интеллектуалов, включая американского писателя и историка Тимоти Снайдера.

"Мэр Берлина и культурный сенатор Германии также были на нашей стороне. Наш посол Алексей Макеев также высказался против Нетребко. Во время нашего протеста на другой стороне улицы проходила выставка, посвященная войне в Украине. И наш посол именно туда пригласил культурного сенатора Германии", – говорит Дмитрий.

Жена дирижера посвящает Анне стихи

После серии протестов немецкий дирижер Михаэль Гюттлер, выступавший вместе с российской певицей на "Майском фестивале" и ее давний друг, вместе со своей женой 47-летней Алесей Шаповаловой начали судебные тяжбы с активистами акций.

Сначала они подали в суд на австрийское издание, описывающее протесты и связь семьи Нетребко с семьей Гюттлер-Шаповаловой. А теперь музыкант подал иск и на Екатерину Плаксий. При этом заявление в суд дирижер подал в воскресенье, именно в тот день, когда активисты в соцсетях официально объявили об акции протеста в Берлине.

Следует отметить, что Гюттлер работал постоянным гостевым дирижером в Мариинском с 2003 по 2017 год. Он хорошо знаком с дирижером Путина Валерием Гергиевым, который его туда и пригласил. Затем он работал еще и в Екатеринбурге.

Там он познакомился с Нетребко. А также с будущей женой Алесей Шаповаловой. Девушка родом из Беларуси, там она работала в автосалоне, торговала автомобилями и была переводчиком. После свадьбы и переезда в Германию Шаповалова возглавила русский культурный центр "Самовар".

Сотрудники "Самовара" учат детей выходцев из России русскому языку, культуре и традициям. Семья Гюттлер-Шаповаловой дружит с семьей Нетребко. На странице Алеси в Instagram можно найти их общие фото.

Алеся увлекается русской певицей, называет ее Аннушкой, звездой, великой. И поскольку она пишет стихи, то один из них даже посвятила Нетребко. В 2014 году Шаповалова поддерживала антимайдан, даже публиковала у себя в соцсетях видео под названием "Бан*еровцы дебоширят на улицах Киева".

Однако позже после полномасштабного вторжения РФ в Украину Шаповалова изменила свою позицию. Она описывала, как страдала из-за того, что началась война. Однако эта семья продолжает поддерживать и защищать Нетребко. А также пытается заткнуть рот украинцам в Германии через суды.

У дирижера появились друзья-россияне

Екатерина рассказывает, что к дирижеру присоединилась группа "Альянс за свободную демократическую Россию в Нюрнберге" так называемых российских либералов. Ее организаторы – Елизавета Шлосберг и Александр Шумский. Именно Шумский и мать Елизаветы Шлосберг выступали публично против украинских протестов в соцсетях.

Видимо, дирижер обратил на это внимание, и они начали поддерживать друг друга в соцсетях. И летом Шумский посетил Италию и встретился с семьей дирижера, когда они отдыхали там. И уже перед Новым годом Дмитрий и Екатерина получили письма с юридическими претензиями от Елизаветы Шлосберг. И эти письма интересны тем, что они написаны через того же адвоката, который представляет интересы Гюттлера в суде против активистов.

"Каждый раз выискивают какие-то публикации наших активистов в соцсетях, к которым цепляется дирижер и утверждает, что они унижают его честь и достоинство. В моем случае, это также был вырван из контекста комментарий. Дирижер утверждает, что этот комментарий касается именно его, и требует через суд запретить его. В случае его победы будет ограничена свобода слова, включая право наших активистов свободно высказываться по поводу российской пропаганды в Германии", – говорит Екатерина.

Друзья Нетребко буквально хотят тянуть украинских активистов в суды, обременить их денежными расходами и фактически заткнуть им рот. Сейчас украинцам в Германии нужна помощь, чтобы идти в суд и защищать себя. Все желающие помочь могут перечислить средства на этот сбор. https://www.betterplace.me/solidaritaet-mit-kateryna-plaksiy