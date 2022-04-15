Украинские защитники отбили атаку войск РФ на востоке: ликвидированы 22 оккупанта

Российские оккупанты атаковали защитников Украины на восточном направлении. Итог – ликвидировано еще 22 врага.

Об этом сказано в сводке оперативно-тактической группировки "Восток", опубликованной вечером 15 апреля в Facebook. ВСУ продолжают мужественно сдерживать наступление агрессора.

Наша артиллерия наносила удары по скоплению личного состава и техники российской армии. В ходе боев ВСУ уничтожили также один танк, одну артиллерийскую систему, по единице автомобильной и специальной техники, а также два беспилотника.

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Напомним, за 51 день полномасштабной войны в Украине было ликвидировано около 20 000 российских оккупантов. Враг продолжает терять боевую технику, лишившись, в частности, почти 2 000 бронированных машин, свыше 750 танков, более 300 самолетов и вертолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ продолжают наносить авиационные удары по Мариуполю и частично блокировать Харьков. На Донецком направлении оккупанты пытались штурмовать Марьинку, однако безуспешно.