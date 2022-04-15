Украинские защитники на Донбассе сбили шесть беспилотников и отразили 10 атак россиян

В течение 15 апреля украинские защитники отразили 10 вражеских атак на донецком и луганском направлениях. Российские оккупанты понесли очередные потери.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook, ВСУ уничтожили еще три танка, три артиллерийские системы, единицу специальной техники, две единицы автомобильной техники и один бронетранспортер. Еще один БТР был захвачен нашими защитниками.

В небе над Донбассом подразделения противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников типа "Орлан-10".

Напомним, за 51 день полномасштабной войны в Украине было ликвидировано около 20 000 российских оккупантов. Враг продолжает терять боевую технику, лишившись, в частности, почти 2 000 бронированных машин, свыше 750 танков, более 300 самолетов и вертолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ продолжают наносить авиационные удары по Мариуполю и частично блокировать Харьков. На Донецком направлении оккупанты пытались штурмовать Марьинку, однако безуспешно.