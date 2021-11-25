Украинские воины ювелирно уничтожили опорный пункт боевиков: момент сняли на видео

В сети показали кадры уничтожения военнослужащими Вооруженных сил Украины еще одной позиции боевиков на Донбассе. Это произошло 24 ноября.

Соответствующее видео опубликовала на своей странице в Facebook волонтер Юлия Толмачева. Оно было снято, вероятно, с камеры квадрокоптера (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца страницы).

На опубликованных кадрах виден сброс беспилотным летательным аппаратом боеприпаса на позиции российско-оккупационных войск.

Видео дня

"Упс... опять где-то, когда-то, кто-то отработал!" – подписала видео волонтер.

Ранее Вооруженные силы Украины отработали новую тактику использования разведывательно-ударных беспилотников Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelin. Тренировки проводились на полигоне Широкий лан под Николаевом.

Ранее народный депутат от партии "Слуга народа" Игорь Копытин заявил, что ВСУ на Донбассе использовали комплексы Javelin. В то же время в штабе Операции Объединенных Сил такую информацию опровергли.

Первым о применении вооруженными силами на Донбассе Javelin против оккупантов 22 ноября сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, эта система имеет серьезный психологический сдерживающий фактор для противника. Глава разведки отметил, что такое вооружение ВСУ заставляет оккупантов дополнительно подумать перед атакой.

Как сообщал OBOZREVATEL: