Украинские военные показали первые кадры из освобожденной Кондратовки в Сумской области. Видео

Украинские защитники показали первые кадры из освобожденного н.п. Кондратовка в Сумской области. На ролике видны здания, которые подверглись разрушениям после прихода российских оккупантов.

Видео дня

Видео опубликовали в Telegram-канале 225-го отдельного штурмового полка (225-й ОШП) 28 июля. Об освобождении поселка, расположенного в Хотинской громаде, стало известно в воскресенье, 27 июля.

"Первые кадры из освобожденной Кондратовки на Сумщине, разбитой "русским миром", – говорится в сообщении.

Украинские бойцы установили сине-желтый флаг в этом населенном пункте. Рядом с руинами можно увидеть ликвидированного оккупанта, который пришел "освобождать" нашу территорию.

"Россиянин, который отдыхает на видео, – очередное напоминание, что произойдет с каждым, кто придет к нам с мечом", – предупредили Вооруженные силы Украины.

Что предшествовало

27 июля стало известно, что ВСУ освободили населенный пункт Кондратовка в Сумской области и подняли украинский флаг. Село, расположенное в Хотинской громаде, контролируется Силами обороны. Там продолжаются стабилизационные мероприятия.

Информация об освобождении села Кондратовка появилась 25 июля, ее предоставили аналитики проекта DeepState. По их данным, 225-е отдельное штурмовое подразделение завершило зачистку и закрепление на территории Кондратовки.

По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, количество вражеских атак на позиции украинских пограничников в Сумской области уменьшилось после освобождения н.п. Кондратовка.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники продолжают возвращать под свой контроль каждый метр родной земли. Ранее наши бойцы установили сине-желтый флаг на Кинбурнской косе, что в 4-7,5 км от Очакова в Николаевской области.

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