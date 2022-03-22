Украинские системы ПВО сбили БПЛА и два боевых самолета РФ на Слобожанском направлении

Защитники Украины продолжают очищать небо от российских оккупантов. На Слобожанском направлении системы ПВО сбили еще два вражеских самолета и один беспилотник.

Об этом в Facebook сообщило Воздушное командование "Восток". "Подразделениями, находящимися в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровщины, сегодня уничтожены три воздушных цели на Слобожанском направлении. Силами ПВО сбит вражеский беспилотник и два боевых самолета страны агрессора", – сказано в сводке.

За минувшие сутки противовоздушная оборона уничтожила 1 самолет, 2 вертолета, 6 беспилотников и несколько крылатых ракет.

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Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты лишились более 200 самолетов и вертолетов, свыше 500 танков и сотни другой техники. Также армия агрессора потеряла примерно 15 300 человек личного состава.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают нести на войне против Украины огромные потери. Фиксируется также большой процент смертности среди тяжелораненых путинских солдат.

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