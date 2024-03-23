Украинские пилоты роты ударных БПЛА обезвредили двух 'вагнеровцев': видео

Пилоты роты ударных дронов Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" выявили и обезвредили двух "вагнеровцев" возле коксохимического завода в Авдеевке. Один из них выжил – он получил тяжелые осколочные ранения.

Об этом рассказали в Telegram-канале роты Strike Drones Company. Военные также опубликовали видео ударов по двум оккупантам, на котором видно, как наемники безуспешно пытались спастись от атаки БПЛА.

"Вблизи Авдеевского коксохима были обнаружены и ликвидированы два вагнеровца. Один из них получил обломочные ранения паховой части и "центра принятия решений"", – говорится в сообщении.

Другой, по словам бойцов, получил легкие ранения и притворялся мертвым.

"Наших пилотов трудно обмануть, поэтому точным ударом ему оторвало ноги. Больше он не будет ходить по нашей земле!" – рассказали в подразделении и добавили, что из-за отсутствия аптечек и раций оккупанты получают медленные страдания перед смертью.

Напомним, после смерти Евгения Пригожина, основателя ЧВК "Вагнер", участники которой подозреваются в многочисленных военных преступлениях и преступлениях против человечности, в том числе и в Украине, структуру отдали в подчинение Росгвардии.

Осенью 2023 года было опубликовано завещание Пригожина, согласно которому все его имущество получил сын Павел. Пригожин-младший провел переговоры с Росгвардией о возвращении наемников в Украину, им теперь не нужно подписывать контракты с минобороны РФ, они сохраняют свою структуру и остаются под командованием Павла Пригожина.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки в Украине были обезврежены 1050 оккупантов, а также 257 единиц вражеской техники и вооружения.

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