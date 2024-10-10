'Украинская шмато': в Щецине поляк избил таксиста из Украины за отказ везти бесплатно. Видео

В польском Щецине поляк избил таксиста-украинца за отказ везти бесплатно. Пассажир, вероятно, был в нетрезвом состоянии и нецензурно выражался.

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Соответствующее видео опубликовали Telegram-каналы. На кадрах видно, что мужчина набросился на водителя прямо в автомобиле, называя его "украинска шмато" и "kurwa" - ругательство в польском языке.

Отметим, что szmata в переводе с польского означает "лохмотья", "тряпка".

Ранее в Гданьске поляки также агрессивно обращались с водителем такси, узнав, что он из Украины, а в конце нанесли ему удары в лицо. Пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Мало того, что я удерживаю и даю субсидии на его бизнес, он меня еще учит, что делать. Я поляк, поэтому не говори мне, что делать в моей стране. Я могу выпить пива в машине", – злобно утверждает пассажир. Позже городская полиция задержала 40-летнего злоумышленника.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в Польше задержали двух граждан Украины, организовавших схему по незаконной перевозке нелегалов через границу. Злоумышленники помогали мигрантам из Беларуси попасть на территорию Польши.

– Польские фермеры могут начать снова протестовать на границе с Украиной. Ожидается, что акция продлится с 8 октября по 31 декабря 2024 года перед пунктом пропуска "Медика - Шегини".

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