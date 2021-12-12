Украинки за 5 тысяч грн арендовали в Яремче несуществующий коттедж

Две жительницы Хмельницкой области заплатили пять тысяч гривен за аренду коттеджа в Яремче. Однако позднее выяснилось, что улицы, на которой должен был располагаться дом, вообще не существует.

Об этом сообщается на Facebook-странице ГУНП Хмельнитчины. Правоохранители начали расследование мошенничества.

Отмечается, что 31-летняя жительница Летичева вместе с подругой хотела съездить на отдых в Яремче. На одном из популярных сайтов она нашла объявление об аренде жилья, созвонилась по номеру телефона, договорилась о конкретных датах и перечислила 5 тысяч гривен.

Когда женщины приехали в город, оказалось, что там даже нет улицы, на которой должен был располагаться дом, а автор объявления на связь больше не вышел.

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Полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные или исправительные работы, или ограничение свободы до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области задержали преступную группу, которая выдурила у украинцев более 1 млн грн. Мошенники размещали объявления о продаже дров в интернете, а после получения денег пропадали.