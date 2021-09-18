Украинка выкупила сына в полиции за 29 тысяч грн и попалась на афере

В Тернопольской области 39-летняя женщина отдала аферистке 29 тысяч гривен, которая представилась полицейской. Мошенница потребовала деньги, чтобы "отмазать" сына за уголовное преступление.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ в регионе, аферистка позвонила женщине по телефону и рассказала якобы ее несовершеннолетний сын избил школьницу. И чтобы он не понес наказания нужно заплатить деньги. Женщина поверила ей и направилась к ближайшему терминалу, где и перевела деньги.

Позже пострадавшая связалась с сыном и поняла, что стала жертвой мошенников. Данные о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований в соответствии с частью 1 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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В полиции предупредили украинцев, чтобы были осторожны и не доверяли таким звонкам. В таком случае нужно спросить в каком отделении полиции находится человек и уточнить имя и фамилию якобы задержанного. Также необходимо позвонить родственнику, который якобы находится в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области мошенники украли у украинцев десятки миллионов гривен, выдавая себя за сотрудников банков. Они рассказывали, что проводят телефонный опрос или предлагают новую банковскую услугу или кредит. Таким образом входили в доверие граждан, которые отдавали свои персональные данные.