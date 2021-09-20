Украинец в Беларуси получил приговор за участие в протестах: появилась реакция МИД. Фото

Суд Заводского района столицы Беларуси Минска 20 сентября приговорил 33-летнего гражданина Украины Михаила Ференца к трем годам тюрьмы. Такое решение суд принял по обвинению в участии в акциях протеста против результатов выборов президента.

Об этом сообщается на сайте белорусского правозащитного центра "Весна", который признал его политзаключенным. В то же время в Министерстве иностранных дел Украины потребовали немедленно освободить украинца, поскольку убеждены, что дело против него политически мотивировано.

Ференца осудили по двум статьям – "Участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок" и "Организация осквернения сооружений и порчи имущества". Свою вину украинец не признает, а защита подаст апелляцию.

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В МИД подчеркнули, что суд не учел семимесячный срок, который мужчина находился в СИЗО, а достоверные доказательства его вины не были предоставлены в суде.

"Считаем дело Михаила Ференца политически мотивированным, а приговор несправедливым и противоправным", – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, заявив о бездоказательном обвинении и неправовом осуждении гражданина Украины, что является очередными проявлениями антиукраинских действий Минска.

Там добавили, что этот случай является очередным примером, когда за решеткой оказались десятки и сотни журналистов, а также правозащитников, общественных активистов, студентов и рядовых граждан Беларуси.

Напомним, что Ференца задержали 16 сентября 2020 года. В своем последнем слове на суде он рассказал о психологическом и физическом насилии со стороны силовиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд оштрафовал 19-летнюю жительницу Минска на тысячу долларов за прическу с "политическим подтекстом".