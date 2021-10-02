Украина потеряет безвиз? Что возмутило страны ЕС и насколько реальна угроза

В последние дни в СМИ появилась информация, что ЕС может отменить безвизовый режим для некоторых стран, в том числе для Украины. Причина якобы заключается в незаконном проживании и необоснованных запросах о предоставлении убежища.

Что все это значит и действительно ли украинцы в ближайшее время могут потерять право на свободный въезд в государства Евросоюза – разобрался OBOZREVATEL.

Еще в августе Европейская комиссия представила отчет о соблюдении ослабленного визового режима. Он касается девяти стран-соседей ЕС, граждане которых имеют право на безвизовый въезд.

В документе сказано, что Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации. В то же время европейские чиновники призывают нашу страну активнее работать в области антикоррупционных реформ и борьбы с организованной преступностью.

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Но 29 сентября появились более конкретные претензии со стороны Запада – их якобы высказали власти Бельгии, Франции, Италии, Германии и Чехии. Представители этих стран жалуются на незаконное проживание граждан безвизовых государств, а также необоснованные запросы о предоставлении убежища.

Издание "Радио Свобода" отмечает, что в случае дальнейшего "злоупотребления" ЕС может запустить процедуру повторного введения виз. При этом претензии в большей степени адресованы Молдове, Грузии и балканским странам.

Упомянутый документ – не носит официального характера. Это часть дипломатической переписки между странами ЕС, которая по неизвестной причине стала достоянием общественности. На официальном уровне возможность отмены безвиза не обсуждается – такую информацию, в частности, подтвердил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Судя по всему, Словения, которая председательствует в Совете Европы, попросила дипломатов прокомментировать августовский отчет Еврокомиссии о соблюдении ослабленного визового режима. Этот документ выпускают ежегодно, он относится к странам, имеющим право на безвизовый въезд (в том числе и к Украине).

На просьбу Любляны откликнулись семь государств – это Австрия, Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Италия и Словакия. Но, к примеру, последняя вообще не имеет претензий в миграционных вопросах, другие же дипломаты назвали определенные проблемы.

Реальные основания для претензий есть только у Чехии. В этом году там фиксировали в четыре раза больше задержаний нелегалов, чем за тот же период в 2020-м. Только в июле чешские правоохранители обнаружили 3592 нелегала-украинца – это в 2,38 раза больше, чем за весь 2019 год.

Но несмотря на такие высокие показатели Чехия не инициирует пересмотр безвизовых норм (хотя имеет на это юридическое право), да и вообще в своих комментариях отмечает, что склонна видеть причиной этой тенденции не безвиз, а пандемию.

Бельгийское правительство не приводит цифры миграционных показателей, но не включает Украину в группу риска (там только Молдова и Северная Македония), хотя отмечает, что миграция из Украины нуждается в "мониторинге".

Зато Бельгия напоминает: Украина до сих пор не выполнила политические условия отмены виз. Речь идет об антикоррупционной деятельности и реформе правосудия.

Кроме того, в августовском отчете Польша жаловалась на тот факт, что Киев выдает по два или три биометрических паспорта на человека. "На практике это может привести к тому, что граждане Украины будут находиться (на территории ЕС) более 90 дней в течение 180-дневного периода", – считают поляки.

Обвинения Варшавы небезосновательны: в Украине действительно есть граждане, которые используют два загранпаспорта – к примеру, старого и нового образца. Однако чаще всего подобные манипуляции используют во время ожидания визы в другую страну (в частности, в Британию или США).

А еще – чтобы посещать враждующие страны. К примеру, если человек посетил Армению, то его с большой вероятностью не пропустят в Азербайджан. Однако отметим, что наличие двух паспортов не является нарушением условий безвиза.

Кроме того, "Европейская правда" отмечает, что в отчете Еврокомиссии в адрес Украины прозвучала необычная "рекомендация" – ЕС хочет, чтобы все безвизовые государства со временем "синхронизировали визовую политику с европейской". Это значит, что Украина должна ввести визы для Турции и других дружественных стран.

"ЕС не планирует уступать и сейчас обсуждает, что делать с теми странами, которые уклоняются от выполнения этого требования", – сказано в материале. В то же время издание отмечает, что Украина "попала под раздачу за компанию", поскольку "рекомендация" прежде всего касалась Сербии. Именно через эту страну в основном въезжают в ЕС граждане азиатских государств.

В Министерстве иностранных дел опровергли сообщения о возможной отмене безвизового режима. В ведомстве подчеркнули, что украинская сторона не получала официальных сигналов от Еврокомиссии о подобных угрозах.

Спикер МИД Олег Николенко заверил, что никаких причин для такого решения нет и быть не может. А вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала "выпады" в сторону нашей страны фейком. По ее словам, слухи являются инсинуациями накануне саммита Украина-ЕС. Мол, это не более, чем "желание некоторых внутренних сил расшатать ситуацию перед саммитом".

Итак, об угрозе потери безвиза пока что можно забыть. На подобный шаг ЕС пойдет только в случае существенного ухудшения миграционных показателей или отката реформ. Сейчас же оснований для этого нет.