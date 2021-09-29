Украина и Венгрия поссорились из-за российского газа: что произошло и чего добивается Кремль

Между Украиной и Венгрией разгорелся новый дипломатический скандал – на этот раз поводом стал транзит газа. Будапешт подписал контракт с российским "Газпромом", и теперь из-за этого наше государство рискует терять более 100 миллионов долларов ежегодно.

OBOZREVATEL рассказывает все подробности конфликта.

27 сентября венгерская госкомпания MVM CEEnergy Ltd подписала долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку 4,5 млрд кубометров газа в год. Этот договор предполагает транспортировку голубого топлива в обход украинской ГТС – 3,5 миллиарда через Сербию по Турецкому потоку и еще миллиард через Австрию.

Соглашение будет рассчитано на 15 лет с возможностью изменить объемы поставок через 10 лет. Договор вступит в силу уже 1 октября.

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Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за подписания газового контракта. Глава ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что Будапешт нанес "удар по украинско-венгерским отношениям".

"Венгрии и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая позволяет кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы", – сказано в сообщении.

Официальный Киев считает решение венгерских властей политическим, экономически необоснованным и таким, что не соответствует Договору о дружбе и сотрудничестве с Украиной. По мнению Кулебы, в Будапеште ведут игру, которая состоит в том, чтобы одновременно достигать прогресса в отношениях как с Украиной, так и с Россией, "но эта игра не может длиться вечно".

Венгерские власти не прислушались к возмущениям нашего МИД и даже обвинили Украину во вмешательстве во внутренние дела государства. "Для Венгрии энергетическая безопасность – это вопрос суверенитета и экономики, а не политический вопрос. Дома политическими заявлениями не обогреешь", – заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.

Речь идет не о мгновенных потерях. Действующий контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" предусматривает ежегодную транспортировку и оплату минимум 40 млрд кубометров газа до 2024 года.

"Яркий пример политики Кремля в отношении Украины – как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, "Газпром" запускает газ через более длинные, но собственные, транзитные газопроводы. Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительного дальнейшего сокращения или полной остановки транзита в Венгрию через Украину", – считает глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По данным СМИ, в 2020 году транспортировка миллиарда кубометров газа через украинскую ГТС приносила Нафтогазу 31,72 млн долларов. То есть новый контракт "Газпрома" и MVM в будущем может означать потерю около 142 млн долларов в год.

Украина напрямую не покупает газ у "Газпрома" с 2015 года. Вместо этого "Нафтогаз" заключает договоры с европейскими компаниями, и в Украину голубое топливо попадает через ГТС в реверсном режиме. На практике это означает, что европейцы торгуют в основном российским газом, но благодаря этой схеме "Газпром" не может шантажировать Украину ценой, как это было раньше.

Но в 2024 году договор между Украиной и РФ заканчивается. После этого Кремль может полностью остановить транзит газа через нашу страну. В таком случае Киев потеряет возможность проводить так называемый виртуальный реверс. Если же это все-таки произойдет, то в Европу голубое топливо будет попадать через три российских газопровода:

"Турецкий поток" – этот газопровод из Краснодарского края России по дну Черного моря идет в европейскую часть Турции. Оттуда через Болгарию, Сербию и Венгрию газ попадает в Европу и в газораспределительный центр в австрийском Баумгартене.

"Северный поток-1/2", которые по дну Балтийского моря доставят российский газ в Германию.

Тогда же Украине придется покупать газ у Европы – но не по реверсному принципу, а напрямую. Но так как наша страна находится практически в конце восточноевропейской цепочки – ей газа будет постоянно не хватать, и цена будет самой высокой.

Вероятнее всего, этого и добивается Россия – чтобы Украина договаривалась о поставках напрямую с "Газпромом", а не с европейскими компаниями. В таком случае Кремль снова получит возможность шантажировать Киев.

"Судя по всему, Киев лишится транзита газа, потому что Венгрия была страной, которая получала газ через Украину. Немцы обещают нам, что транзит останется. Но Россия сейчас просто набивает контракты, которые делают это невозможным. Чего хочет "Газпром"? Собрать контракты на тот объем, который шел через Украину. И соглашение с Венгрией – это существенный шаг на пути к этому. Кремль хочет, чтобы Киев покупал газ у России на российских условиях. Мол, если будете себя хорошо вести, то будет газ и транзит", – считает глава Бюро комплексного анализа и прогнозирования Сергей Дяченко.

Пока нет. Украинский МИД сразу же заявил о намерении обратиться в Еврокомиссию для оценки российско-венгерского соглашения: соответствует ли оно европейскому энергетическому законодательству.

"Я уже попросил своих коллег проверить, какими будут последствия", – отреагировал позже представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

Кроме того, министр энергетики Герман Галущенко передал европейскому комиссару по вопросам энергетики Кадри Симсон официальную позицию государства касательно заключения договора на поставки российского газа в обход Украины.