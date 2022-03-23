Украина победит, но ей нужна помощь, – офицер НАТО

Украина выйдет победительницей в войне с Россией, но цена победы может быть очень высокой. Фактически это третья мировая война, но на стороне мира пока воюет только наша страна.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал капитан первого ранга в отставке ВМС США Гарри Табах. "Сегодня все военные заводы в России работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а в Украине нет. И Украине дают недостаточно оружия, чтобы она могла себя защитить", – подчеркнул он.

Оценивая текущую фазу войны, Табах сказал, что армия РФ понесла большие потери и теперь занимается перегруппировкой. Планирует призыв, стягиваются войска со всех уголков России и идет подготовка к решающему наступлению на Украину.

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"Они окапываются вокруг своих авиабаз, готовятся к оборонительной войне, поскольку Украина, наверное, будет организовывать контрнаступление", – добавил офицер.

В то же время он заверил, что заявления ряда военных экспертов об истощающихся резервах страны-агрессора не соответствуют действительности. Табах напомнил о непрекращающихся бомбардировках украинских городов, а также о том, что в РФ военные заводы переведены в круглосуточный режим.

"Украина выйдет из этой войны победительницей. Но вопрос, какой ценой. Сегодня идет третья мировая война между Россией и всем миром. Просто за весь мир пока что воюет только Украина", – подытожил офицер.

Как писал OBOZREVATEL, в Генеральном штабе ВСУ показали разбитую колонну обеспечения оккупантов. Благодаря мастерству украинской армии противник несет огромные потери.