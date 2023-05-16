Экс-замминистра обороны Шаповалов: поставщики были уверены, что Украина падет за три дня

В начале полномасштабной войны на складах было 1,2 тыс. жилетов и около 500 шлемов при численности ВСУ в 250 тыс., а закупки у зарубежных поставщиков усложнялась их убеждением в скором пораженим Украины.

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Об этом в интервью "Главкому" заявил экс-заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, пришедший в министерство вместе с командой Алексея Резникова осенью 2021 года.

"Если брать направление ресурсного обеспечения – то мы и не могли быть готовы к войне такого масштаба. Для подготовки такого рода надо было финансировать и обеспечивать нашу армию как минимум 10 лет до этого, а не грабить ее и не разваливать", - отметил Шаповалов.

По его словам, Украина последнее время – мирное – "плодила инструкции и приказы", при этом каждый из министров это делал по-своему. Он предположил, что таким образом кто-то хотел контролировать и влиять на процессы снабжения.

Шаповалов объяснил, что поэтому сотрудники Минобороны рисковали, пытаясь обеспечить армию как можно быстрее – часто в обход инструкций мирного времени.

Сейчас Шаповалова подозревают в том, что у него якобы возник корыстный умысел "препятствовать действиям ВСУ". По версии следствия, он добился того, чтобы Департамент госзакупок МО подписал 11 контрактов с иностранными компаниями на поставку амуниции на общую сумму около 5 млрд грн. На сумму 1,139 млрд товары оказались не соответствующими украинским стандартам. Также внимание правоохранителей привлек тот факт, что по этим контрактам были проведены стопроцентные предоплаты.

Экс-чиновник отметил, что был применен понятный иностранным партнерам договор, который содержал все существенные условия с юридической точки зрения, включая параметры качества и оплаты.

"И, напоминаю, что никто не хотел продавать нам товар с оплатой по факту доставки. Многие поставщики были уверены, что Украина не выстоит более трех суток или недели", - объяснил Шаповалов.

В итоге его команде удалось закупить примерно в 50 раз больше бронежилетов и шлемов, чем изначально закладывалось в годовой план.

"Успехи тыла – это успех на передовой. Это наша победа", - подчеркнул Шаповалов.

Ранее защитник Шаповалова Сергей Митюрин назвал дело против подопечного "абсурдным", ведь следствие так и не доказало существования корыстного умысла со стороны экс-замминистра обороны.