Украина может потерять отрасль по производству боеприпасов из-за действий НАБУ, – Устименко

Адвокат Богдан Устименко констатирует, что из-за действий детективов Национального антикоррупционного бюро и преследования генерального директора "Павлоградского химзавода" Леонида Шимана государство может потерять целую отрасль по производству боеприпасов.

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Об этом говорится в блоге Устименко на сайте издания "Українські Новини".

Устименко отметил, что незаконное и безосновательное вмешательство НАБУ в хозяйственную деятельность ПХЗ привело к закрытию цеха по производству промышленной взрывчатки, увольнению работников и, как следствие, потере государством средств от этого вида деятельности.

"Этого крайне важного и нужного для нашего государства производства больше не существует! Только представьте, сколько высококвалифицированных специалистов потеряло работу из-за вредительских действий НАБУ! Это – сотни людей. Теперь это невосстанавливающийся кадровый потенциал. В результате этих нелепых действий детективов НАБУ государство потеряло целую отрасль, которая и сегодня могла бы достаточно мощно работать в пользу страны и развиваться", - подчеркнул юрист.

Он добавил, что "двигателем" и идейным вдохновителем всех дел против гендиректора ПХЗ являются детективы НАБУ, в частности, Эдуард Скубак.

"Он фактически сорвал важную заграничную командировку гендиректора стратегического предприятия в сверхсложное для страны время", - отметил адвокат.

Устименко подчеркнул, что во время военного положения НАБУ продолжает последовательно создавать проблемы ПХЗ и лично гендиректору Шиману.

"В условиях выполнения им сверхважных государственных задач как директора стратегического предприятия это недопустимо", - уверен юрист.