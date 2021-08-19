Украина получила от Великобритании исследовательский ледокол "Джеймс Кларк Росс"

Великобритания продала Украине исследовательский корабль "Джеймс Кларк Росс". С его помощью украинские ученые смогут проводить научные исследования океанов, изменения климата в полярных регионах и проч..

О передаче судна в четверг, 19 августа, сообщила пресс-служба британского посольства в Украине на своей странице в Facebook. Известно, что ледокол служил в составе Британской антарктической миссии в течение 30 лет.

Корабль сможет использовать украинская антарктическая станция "Академик Вернадский".

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Примечательно, что "Джеймс Кларк Росс" стал вторым примером, когда исследовательский актив Соединенного Королевства передается ученым из Украины.

Первый же случай касается именно станции "Академик Вернадский". Ее украинские исследователи получили в 1996 году. До этого у станции было другое название – "Фарадей".

Кроме того, именно "Джеймс Кларк Росс"в 1996-м доставил первую украинскую миссию на прежнюю британскую станцию ​​"Фарадей".

Дипломаты отметили, что ледокол "Джеймс Кларк Росс" откроет новые возможности для ученых из Украины.

Директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий добавил, что собственного ледокола у Украины не было последние 20 лет.

Его цитирует пресс-служба на странице учреждения в Facebook. Покупку корабля в НАНЦ назвали историческим событием.

"Исследовательским судном "Джеймс Кларк Росс" восхищались все, кто на нем работал...

Мы будем скучать по этому кораблю, но я рада, что наши коллеги-исследователи будут использовать его для проведения важных научных исследований, чего мы им и желаем", – сказала директор Британской антарктической службы, профессор Дэйм Джейн Фрэнсис.

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