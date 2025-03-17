Украина экстрадирует в Германию воевавшего в ВСУ немца: в чем причина

Украина экстрадировала в Германию гражданина этой страны, подозреваемого в серьезных преступлениях. Мужчина, служивший в ВСУ, был экстрадирован из-за подозрения в изнасиловании и хранении и распространении изображений сексуального насилия, в том числе в отношении детей.

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Об этом сообщает BBC и Суспільне. Экстрадиционный запрос на этого гражданина направила Германия еще в 2023 году. 17 марта 2025 года он пересек границу Украины и Польши.

Украинский Офис генпрокурора принял решение об экстрадиции гражданина Германии 31 декабря 2024 года. Кроме того, ОГП начал досудебное следствие по этому иностранцу по подозрению в изнасиловании, ведь среди пострадавших могли быть две украинки. Генпрокуратура допросила пострадавших и они подтвердили факт насилия. Однако позже одна из потерпевших отказалась от показаний.

Экстрадиция была задержана из-за длительной проверки, являющейся стандартной процедурой в таких случаях. В частности, изучались обстоятельства, которые могли бы препятствовать экстрадиции, в частности, решение воинской части по расторжению контракта и предоставление характеристики на военнослужащего.

Этот гражданин Германии служил в Международном легионе ГУР с 2022 года и принимал участие в операциях Службы безопасности Украины, в частности, на Бахмутском направлении.

Военный дважды обжаловал свою экстрадицию в суде в Сумах, и оба раза была нарушена процедура. Первоначально суд принял решение о содержании под стражей на 60 суток.

Напомним, 12 февраля стало известно о том, что в Германии суд разрешил экстрадицию украинца, не захотевшего служить в армии. Это первый подобный прецедент.

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