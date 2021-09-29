Украина чтит память жертв Бабьего Яра: 80 лет назад в Киеве начались расстрелы, унесшие более 100 тысяч жизней

В среду, 29 сентября, в Украине отмечается День памяти жертв Бабьего Яра. Ровно 80 лет назад, 29-30 сентября 1941 года, оккупировавшие Киев войска Гитлера начали массовый расстрел безоружных мирных жителей.

С 29 сентября по 11 октября нацисты уничтожили практически всех евреев города – более 50 тысяч человек, в том числе женщин и детей. В первые два дня расстреляли 34 тысячи человек, а 1, 2, 8 и 11 октября – еще около 17 тысяч тех, кто не пришел по приказу.

Видео дня

Массовые убийства объяснялись лживой информацией о якобы причастности евреев к взрывам на Крещатике, из-за которых погибли немецкие солдаты.

Для расстрелов выбрали балку Бабий Яр, глубина которой местами достигала 50 метров. Явившихся по приказу пропускали по 30-40 человек – их заставляли раздеваться, сдать личные вещи и дубинками гнали к месту расстрела. Напротив сидели пулеметчики.

Убитые по откосу скатывались на дно. Когда ров заполнялся 2-3 слоями тел, его присыпали землей.

Расстрелы в Бабьем Яру продолжались до 1943 года, когда Киев был освобожден от оккупации. По оценкам историков, в целом в годы Второй мировой там погибли от 100 до 150 тысяч человек – евреев, караимов, цыган, партизанов, военнопленных, заложников, украинцев – участников ОУН, психически больных и всех остальных, кого нацисты считали "лишними".

В СССР о трагедии Бабьего Яра предпочитали молчать. Первыми запретную тему подняли писатели Виктор Некрасов и Анатолий Кузнецов. А диссидент Иван Дзюба в годовщину расстрелов в 1966 году, выступая перед участниками скорбной церемонии, назвал Бабий Яр "общей трагедией еврейского и украинского народов".

Наряду с Освенцимом Бабий Яр стал жутким символом Холокоста и свидетельством того, к чему приводят человеконенавистнические учения.

Память жертв Бабьего Яра в Украине почитается на государственном уровне. На месте гигантской братской могилы в 2007 году был создан Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр".

Как писал OBOZREVATEL, к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру пройдет церемония и другие памятные мероприятия. Кроме того, в украинских школах состоится Национальный урок памяти, к которому будут привлечены известные деятели.