Угрожает до 15 лет тюрьмы: СБУ завершила досудебное расследование экс-нардепа Мураева

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование и направила в суд дело экс-нардепа и руководителя запрещенной в Украине партии "Наши" Евгения Мураева. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Установлено, что бывший народный депутат использовал контролируемый им телеканал "Наш" для распространения пропагандистских материалов, направленных на поддержку кремлевских идей в Украине.

В частности, Мураев через свой собственный медиаресурс распространял искаженную информацию о внутренней ситуации в Украине.

Подчеркивается, что это способствовало агрессивным действиям со стороны Российской Федерации в попытках дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине перед масштабным вторжением.

В связи с этим в феврале 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против телеканала Мураева.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты антиукраинской деятельности фигуранта.

На основании собранных доказательств экснардеп обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ⁠ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ⁠ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

Евгению Мураеву грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Отметим, что этот пророссийский политик со второго дня полномасштабного российского вторжения в Украину находится в тени. Ранее на его телеканале НАШ постоянно все было заполнено "дружбой с РФ и поисками компромиссов". А 25 февраля он даже написал о "капитуляции Украины". Однако когда ВСУ начали гнать российских оккупантов, Мураев "исчез".

Вероятно, он воспользовался помощью российских спецслужб и выехал в РФ через территорию Киевской области, которая была оккупирована на начало марта 2022 года. По данным источников в разведке, Евгений Мураев рассматривался Кремлем не просто возможным гауляйтером Харькова, если бы оккупантам удалось взять его, а новым "президентом Украины" в случае захвата Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший народный депутат Евгений Мураев передал часть своего бизнеса во избежание его конфискации. В этом ему помог генерал, пограничник в отставке, Вадим Слюсарев, прославившийся заработками на пунктах пропуска.

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