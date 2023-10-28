'Уголовное производство уже продолжается': глава МВД пообещал 'жесткие управленческие решения', если информация о Тишлеке подтвердится

Глава МВД Игорь Клименко отреагировал на расследование против заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека, арендующего жилье у партнера российского криминального авторитета. Клименко заявил, что уже идет уголовное производство по этому поводу и пообещал "жесткие управленческие решения", если информация подтвердится.

Об этом глава МВД сообщил в своем Telegram-канале. Он сообщил, что Тишлек после опубликованного журналистского расследования публично обратился с заявлением в ГБР, чтобы правоохранители проверили обнародованную информацию.

"Уголовное производство уже продолжается. Я лично с нетерпением ожидаю результатов. И общество тоже должно услышать ответы на вопросы. Потому что сомнения в верности Государству и Присяге – недопустимы. Особенно во время войны", – написал Клименко.

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Он заверил, что если озвученные в СМИ факты подтвердятся, в отношении Тишлека будут приняты неотложные и жесткие управленческие решения.

"А до получения выводов следствия он будет отстранен от исполнения служебных обязанностей", – подчеркнул Клименко.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме того, что Тишлек, как утверждают представители СМИ, арендует жилье у партнера российского преступника, его жена, несмотря на полномасштабное вторжение, до сих пор имеет российский паспорт. Более того, теща поддерживает Россию в войне против Украины.