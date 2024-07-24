Углава призвал НАБУ и САП снять гриф гостайны с дела об утечке данных, в котором он фигурирует

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру с просьбой предоставить разрешение на разглашение сведений уголовного производства и снять гриф гостайны с материалов расследования по утечке информации, в которых он фигурирует.

Видео дня

Об этом Углава заявил в Facebook и обнародовал копии своих заявлений. Он считает, что разглашение поможет избежать недоразумений и манипуляций.

"Я обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру с просьбой предоставить разрешение на разглашение сведений уголовного производства и снять гриф "Для служебного пользования" и "Государственная тайна" относительно материалов и информации, связанной с вышеупомянутыми расследованиями", - написал Углава.

Первый заместитель директора НАБУ заявил, что целью досудебного расследования и двух служебных расследований является его дискредитация как должностного лица и НАБУ в целом. По его словам, одновременно с возбуждением уголовного дела началась медийная кампания, направленная на создание негативного мнения в обществе о его деятельности и репутации.

"Эта кампания сопровождалась громкими обвинениями, но никаких реальных доказательств моей причастности к сливу информации предоставлено не было", – добавил Углава.

Напомним, что после появления информации об утечке информации первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углаву отстранили от исполнения полномочий.

22 мая САП и представители полиции провели обыски дома у представителя НАБУ в рамках расследования об утечке информации в резонансном уголовном деле по "большому строительству". Основанием для обысков стало разглашение данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом этого антикоррупционного расследования.

Позже НАБУ заявило, что у него достаточно ресурсов, чтобы самим расследовать это дело.

12 июля Гизо Углава заявил, что прошел по собственной инициативе полиграф и заключение свидетельствует о том, что он не причастен к утечке информации следствия из бюро.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июля Углава подал иск о защите чести и достоинства против Центра противодействия коррупции и лично председателя правления Виталия Шабунина. Он требует опровергнуть информацию о его причастности к утечке данных досудебного расследования НАБУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!