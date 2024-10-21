Ударил кирпичом по голове, изнасиловал и пытался сжечь: в Харьковской области 17-летний студент надругался над 15-летней девушкой

В Харьковской области студент изнасиловал и пытался сжечь 15-летнюю девушку. Она выжила, но находится в тяжелом состоянии в реанимации.

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Об этом сообщил руководитель следственного отдела полиции Харьковщины Сергей Болвинов. Происшествие произошло в одном из сел области.

"Кирпичом по голове, потом подавил и сжег, а он выжил. Эта дикая история – о подростках. Девушке пятнадцать, парню семнадцать, он первокурсник колледжа. В совместной компании они праздновали день рождения в соседнем селе, выпивали. А потом друзья подвезли обоих домой, высадили на перекрестке. Далее они пошли пешком и возле своего дома парень попросил помочь ему открыть дверь, заманил девушку домой и начал приставать", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителя, девушка отказала парню, вырвалась и побежала на улицу. После этого он нанес шесть ударов кирпичом ему по голове.

"Она потеряла сознание, а он потащил ее со двора на огород. Прямо у забора остановился - изнасиловал девушку без сознания и попытался ее задушить руками. А дальше, уже на огороде, начал сжигание - для этого облил подругу дизельным горючим", – отметил Болвинов.

Поскольку шел дождь и зажигалка не хотела работать, злоумышленнику пришлось идти за спичками. Он зажег одежду и пошел спать.

"Разбудили его уже крики соседей. Девушку на земле, от которой идет дым, увидел мужчина из соседнего участка, когда вышел в туалет. Он сразу узнал школьницу, позвал ее мать. Именно дождь и спас жизнь — он не погасил пламя полностью. но и не дал ребенку сгореть", – уточнил Болвинов.

Парень рассказал все детали преступления, но не может объяснить, зачем это сделал.

"В ту ночь дома никого не было, потому что парень живет вдвоем с отцом, тот был на ночной смене, работает телохранителем. Мать покинула семью, когда парню было семь лет. Это была травма, говорят родственники. А в начале российского вторжения он пережил оккупацию, и это тоже повлияло на психику, считает отец. Агрессию парень проявлял и раньше, в собственной семье – однажды ударил стеклянной бутылкой по голове собственную бабушку", – отметил руководитель следственного отдела полиции.

Он уточнил, что девочка обгорела и получила тяжелые травмы, медики пытаются спасти ее. Она старшая в многодетной семье, отец умер. Мама воспитывает ее и троих младших братьев сама.

Парню уже сообщили о подозрении, он задержан. Ему грозит пожизненное заключение - инкриминируем убийство, соединенное с изнасилованием. Завтра суд будет выбирать ему меру пресечения. Прокуратура потребует содержания под стражей без залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, причастен к разбойному нападению и изнасилованию 23-летней киевлянки. Злоумышленник напал на женщину в подземном переходе Голосеевского района.

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