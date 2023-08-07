Убогое детство кровавого тирана: за что отчим чуть не убил Путина и почему мать отреклась от диктатора дважды. Фото

Президент России Владимир Путин сфальсифицировал собственную биографию. В частности, существенному "ретушированию" подверглась информация о родителях и детстве российского диктатора.

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Свою версию подлинной биографии Путина изложила польская журналистка Кристина Курчаб-Редлих, написавшая книгу о детстве главы Кремля, сообщает издание "Хартыя 97%". Журналистка уверяет: настоящая мать Путина жила и умерла в Грузии, она родила сына вне брака и дважды отреклась от него, а отчим диктатора чуть не избавил мир от его присутствия.

Не Владимирович, а Платонович: Путин скрывает правду о своем рождении

По мнению Кристины Курчаб-Редлих, в официальной биографии Путина указана неверная дата его рождения. Диктатор действительно родился 7 октября, однако не в 1952-м, а в 1950-м году, убеждена журналистка.

Да и на свет нынешний президент РФ появился вовсе не в Санкт-Петербурге, а на Урале. Его настоящая мать, Вера Путина, родилась в 1926 году в селе Терехино возле уральского города Очер. После школы она поступила в техникум, где познакомилась и начала жить в гражданском браке с будущим отцом Путина, механиком Платоном Приваловым.

Уже будучи беременной, Вера узнала, что ее избранник уже женат. Поэтому собрала вещи и уехала домой, к родителям. Там и появился на свет Владимир Путин.

За что отчим чуть не убил Путина

После рождения сына Вера жила у родителей около года. А после, оставив годовалого ребенка на попечение родителей, уехала на практику от техникума в Ташкент. Там молодая женщина нашла нового избранника, грузинского солдата Георгия Осепашвили. Она вышла за него замуж и отправилась жить на родину мужа, в село Метехи неподалеку от Тбилиси, где родила дочерей.

О существовании у супруги внебрачного сына, уверяет журналистка, Осепашвили знал. Однако, по словам Курчаб-Редлих, в патриархальных грузинских семьях рожденные вне брака дети считаются позором. Так что, когда Владимира, которому исполнилось три года, забрали к матери в Метехи, отчим начал "нещадно избивать ребенка".

Журналистка уверяет, что Осепашвили ненавидел сына супруги, поэтому часто бил его и выставлял на холод босиком. Подобное обращение после жизни у любящих дедушки и бабушки, считает она, стало для будущего диктатора шоком.

"Этот Осепашвили его ужасно бил. Он выпивал и бил палкой и рукой. Вы не можете себе представить, что такое внебрачный сын на Кавказе – для матери и для ребенка. Он был очень несчастным. Володя был молчалив, замкнут, одинок, голоден и плохо одет", – рассказала Курчаб-Редлих.

В Грузии Путин пошел в школу, учился он хорошо. Там же, в Метехи, он записался в секцию самбо: хотел научиться защищаться от однокласников и отчима.

Журналистка также уверяет, что сестра Осепашвили как-то даже попыталась избавиться от "чужого ребенка" и отдала его в семью бездетного полковника в Тбилиси. Впрочем, там Путину также пришлось не сладко: с ним очень плохо обращались.

В 9 лет Вера Путина снова отправила сына к своим родителям.

"Она сказала, что даже не обняла его на прощание – боялась заплакать, а мальчик рыдал", — пересказала журналистка рассказ матери Путина.

К слову, видимо, памятуя о тяжелой жизни в Грузии и издевательствах отчима-грузина, диктатор с таким остервенением уничтожал эту страну в 2008-м. Тогда его настоящая мать отреклась от сына во второй раз – теперь уже навсегда.

Вера Путина умерла в Грузии весной 2023 года в полной нищете. Ей было 97 лет.

Как Путин оказался в "родном городе" Ленинграде и нашел "официальных" родителей

Владимир Путин, которого диктатор называет своим отцом, на самом деле, по версии польской журналистки, был дальним родственником его настоящей матери. В свое время он вместе с супругой Марией уехал с Урала и поселился в Ленинграде. У супругов было двое сыновей, однако судьба их сложилась трагически: один умер еще до начала войны, второй – скончался во время блокады Ленинграда.

Поэтому Владимир и Мария согласились забрать к себе на тот момент уже 9-летнего Володю. В то время им было по 48 лет. Владимир работал мастером в цеху на одном из заводов, Мария трудилась уборщицей.

"Во время войны Владимир Спиридонович Путин служил в истребительном отряде НКВД в Эстонии. Его старые связи помогли сделать пасынку новую метрику. Володе Путину пришлось пойти снова в первый класс – в 9 лет, ведь раньше он учился на грузинском. Путин был маленького роста и разница в возрасте не была заметной... Никто не видел Марию Путину беременной или с коляской. И вот она за ручку приводит в школу человечка и говорит: "Это мой сын", — рассказала журналистка.

Она также уверяет, что новый "отец" бил Путина ремнем за хулиганские выходки: к тому времени будущий диктатор попал под влияние улицы и частенько дрался во дворе.

Владимир Путин – социопат

По мнению Курчаб-Редлих, избиения грузинским отчимом в детстве превратило Владимира Путина в социопата. Она цитирует американских психологов Джeффри Янга и Абрахама Маслоу, которые считали крайне важным ощущение безопасности в детском возрасте.

"Социопат — это разновидность психопата. Но психопатия – врожденное отклонение, а социопатия вызывается травмами детства, полученными в результате жестоких методов воспитания, насилия. Типичные черты социопата — дефицит социальных эмоций, таких как любовь, чувство вины, стыда или угрызения совести. Часто социопат умен, обаятелен, но постоянно лжет и манипулирует, пытаясь победить любой ценой. Из-за того, что ему приходилось терпеть в детстве много боли, социопат становится к ней равнодушным – как к своей, так и чужой, поэтому стрессоустойчив. Социопат лишен сочувствия и руководствуется только своими интересами", – пишет издание.

К слову, в уверенности, что Путин является социопатом, польская журналистка не одинока. Об этом же в 2018 году говорил американский психиатр Джеймс Фэллон, автор труда "Внутри путинского мозга".

"Я в каком-то смысле восхищаюсь им как социопатом. Пройдохи вообще нравятся, и умение Путина запудрить всем мозги вызывает восхищение. Я не думаю, что он страдает расстройством личности, он прекрасно отдает себе во всем отчет. У него было тяжелое детство, его унижали, и отсюда в нем социопатические черты", – заявлял он в интервью "Радио Свобода".

"Убийственная" тайна Путина

По словам Кристины Курчаб-Редлих, скрытые факты из детства Путина могли быть обнародованы в 2000 году. Ими заинтересовался главный редактор издания "Совершенно секретно" Артем Боровик. О происхождении диктатора он узнал от знакомого чеченского бизнесмена президента компании "Нефтяной альянс" – Зии Бажаева.

В марте 2000 года, за месяц до президентских выборов в РФ, Боровик собрался в Киев: там, уверяет Курчаб-Редлих, ему должны были передать фото маленького Путина, сделанные в Грузии, а также свидетельства жителей села Метехи, где он провел детство.

Однако метящий на пост президента Путин, по словам журналистки, не мог допустить подобного удара по своей репутации в случае появления подтверждений фальсификации собственной биографии.

Самолет Як-40, на котором Боровик и Бажаев планировали лететь в Киев, 9 марта потерпел крушение на взлете в аэропорту "Шереметьево". На борту находились девять человек. Кристина Курчаб-Редлих отмечает, что подробности катастрофы и ее причины были тщательно скрыты.

26 марта выборы состоялись, информация о настоящей биографии Путина так и осталась загадкой для россиян.

Напомним, ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин выигрывает следующие выборы президента и их можно не проводить. В комментарии западным журналистам он внезапно заявил, что в РФ нет демократии, а есть "дорогостоящая бюрократия" и даже анонсировал "процент поддержки" Путина россиянами на выборах весной 2024 года: в Кремле намереваются нарисовать диктатору победу с 90% голосов избирателей.