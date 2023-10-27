Самопровозглашенная директор школы оккупированной Акимовки на Запорожье, коллаборантка Наталья Шкрамида пересказывает детям на уроках российские фейки о Вооруженных силах Украины и другие нарративы страны-агрессора. Правоохранители еще в прошлом году сообщили ей о подозрении в коллаборационной деятельности.

В частности, 27 октября офицер ВСУ Анатолий Штефан обнародовал запись разговора Шкрамиды с другим коллаборантом, учителем физики по имени Ярослав Глушко. "Предателям-учителям я лично бы срок заключения приравнивал как за убийство, они убивают наших детей на временно оккупированных территориях", – написал военный (чтобы прослушать аудио, докройте до конца новости).

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На записи Шкрамида и Глушко принялись обсуждать наиболее распространенные фейки об Украине и ее армии.

"Бепредел! Убивают кого хотят, насилуют кого хотят и все пишут, это русские. ...Мне нравится наша школа, мы российская школа. Вам нужны уроки украинского языка? Пожалуйста, три урока в неделю", – выдала коллаборантка.

Шкрамида также заявила, что "украинскую литературу, песни, музыку пел весь Совесткий Союз и сейчас петь будут", и повторила пропаганду о том, что Украина якобы "продалась Европе и Америке за доллары".

В то же время она признала, что "все мы украинцы".

Отметим, в ноябре 2022 года в Запорожской областной прокуратуре рассказали, что "директоры" двух школ Мелитопольского района получили подозрение в коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины).

Бывшая директор одного из учебных заведений и зауч гимназии Акимовки добровольно пошли на сотрудничество с оккупантами, "возглавили" две школы и организовали обучение по программе РФ. Впоследствии стало известно, что одной из подозреваемых является Наталья Шкрамида.

Как сообщал OBOZ.UA, Наталья Шкрамида после российского вторжения активно агитировала учителей сотрудничать с оккупантами. Для этого она проводила встречи и звонила коллегам, а в некоторых случаях даже запугивала.

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