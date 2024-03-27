Убивали украинских гражданских: двух российских военных приговорили к пожизненному лишению свободы. Фото

На Черниговщине приговорили к пожизненному заключению двух российских военных за расстрел автомобилей с гражданскими. Они убили четырех человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора Украины. Отмечается, что военные РФ признаны виновными в нарушении законов и обычаев войны.

Прокурор в суде доказал, что в марте 2022 года командир танкового взвода ВС РФ и его подчиненный – командир танка, находясь в селе Ольшана Прилукского района, расстреляли два гражданских автомобиля.

В одном из авто двое мужчин везли хлеб и пищевые продукты жителям Ичнянской ОТГ. В другом автомобиле два жителя Ични ехали в больницу в Прилуки.

Российские военные открыли стрельбу по авто, в результате которой водители и пассажиры машин погибли на месте.

Убив украинцев, российские террористы забрали у расстрелянных мобильные телефоны.

"При публичном обвинении прокуроров Прилукской окружной прокуратуры в порядке специального судебного разбирательства признаны виновными два военнослужащих из РФ в нарушении законов и обычаев войны, совершенных группой лиц по предварительному сговору, соединенных с умышленными убийствами (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 43). УК Украины). Приговором Ичнянского районного суда они приговорены к пожизненному лишению свободы", – говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщил OBOZ.UA, к пожизненному заключению приговорили оккупанта, который выстрелами в спину убил двух гражданских в Киевской области. Жертвами российских террористов стали владелец и охранник предприятия, расположенного вблизи населенного пункта Мрия Бучанского района.

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