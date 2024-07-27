Убили за любовь к Украине: 10 лет назад россияне запытали 16-летнего патриота Степана Чубенко

Ровно 10 лет назад, 27 июля российские военные жестоко убили 16-летнего Степана Чубенко из Краматорска на Донетчине за его проукраинскую позицию. Юный патриот посмертно награжден орденом "За мужество" III степени и удостоен звания "Народный герой Украины".

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Начальник Донецкой ОГА (ОВА) Вадим Филашкин в Telegram отметил: парня по-зверски пытали, а потом расстреляли просто за то, что он любил Украину. Боевики "ДНР" схватили его в июле 2014 года на железнодорожном вокзале в Донецке, когда он возвращался в родной город из Киева. Юноша был с шарфом ФК "Карпаты" и сине-желтой лентой.

"О смерти ребенка всегда непросто говорить, а говорить о мученической смерти ребенка – еще труднее.

Но мы должны помнить – и должны говорить. История Степана Чубенко – это история, которую россияне готовили для нас всех. Степан – это символ всех жутких российских преступлений на нашей земле: тех, что они совершали на протяжении веков, у тех, что совершили уже во время этой последней российско-украинской войны", – написал Филашкин.

Кто такой Степан Чубенко

Украинец родился в Краматорске, учился в местной школе №12. С 6 лет занимался греко-римской борьбой, был призером областных соревнований. Играл в футбол как вратарь молодежной команды ФК "Авангард".

В октябре 2013 года участвовал в марше УПА в Киеве, также организовывал проукраинские митинги в Краматорске и акции против незаконного "референдума" во время оккупации своего города.

Теперь общеобразовательная школа №12 носит имя Степана Чубенко, как и одна из улиц недалеко от его родного учебного учреждения. В Саду Бернацкого в Краматорске в память о Герое в 2021 году появился памятник, а руководство футбольного клуба "Авангард" приняло решение навсегда закрепить за Чубенко первый номер.

Боевики "ДНР" пытали и убили несовершеннолетнего за проукраинскую позицию

Мама подростка рассказывала, что даже во время оккупации города он выходил на улицу в кофте с надписью "Слава Украине". Успокаивал ее: "Я на своей земле, мам".

Он ехал из Киева домой, в Краматорск, и взял билеты через Донецк, а не Харьков. Родным об этом не сказал.

На железнодорожном вокзале парня схватили российские террористы "МГБ ДНР". Чубенко били, пытали, оправили в Горбачево-Михайловку под Донецком в распоряжение бандформирования "Керчь". Вынуждали писать заявление, чтобы воевал против против родной страны, но он не согласился. Героя расстреляли.

Тело юноши удалось вернуть в Краматорск только через 3,5 месяца. Степана похоронили 8 ноября 2014 года в родном городе.

10 ноября 2017-го суд города Торецка вынес трем убийцам Степана Чубенко – Юрию Москалеву, Вадиму Погодину и Максиму Сухомлинову – приговоры о пожизненном заключении. Однако российские преступники до сих пор не понесли наказание.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Николаеве 21 июля простились с Кириллом Дядюшко, погибшим в результате российского обстрела 19 июля. Жизнь 13-летнего мальчика оборвала вражеская ракета, которая упала посреди детской площадки.

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