В Амстердаме неизвестные застрелили журналиста Питера Р. де Вриса, который много лет занимался борьбой с криминальным миром Нидерландов. Бывший заместитель генпрокурора Украины Анатолий Матиас сравнил реакцию украинских коллег Вриса с реакцией медиасообщества Нидерландов, когда на весь мир прогремела новость об убийстве в центре Киева Павла Шеремета.

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ВБИЛИ…

Відомий нідерландський журналіст Пітер Р. де Вріс, який був ворогом №1 для злочинного світу Голландії, помер вчора від ран через дев'ять днів після того, як він отримав 5 куль в центрі Амстердама.

Вже затримано трьох осіб, у тому числі ймовірного стрілка.

У минулому поліція надавала Пітеру Р. де Врісу охорону, оскільки йому погрожували через участь у справах проти відомих нідерландських злочинців.

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Він не тільки розповідав про них у своїх публікаціях, а й виступав радником важливих свідків у суді.

Вбивство журналіста засудили король і королева Нідерландів. Король Віллем-Олександр назвав це атакою на конституційний устрій країни. Королівська родина Нідерландів рідко коментує подібні події.

А ось виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте відразу після замаху пообіцяв знайти і покарати замовника!

Доречі замовника знає вся країна!

І от тут я задумався…

Коли підірвали Павла Шеремета, я точно пам‘ятаю, яка реакція була у нідерландських журналістів: співчуття, заклики покарати винних…

А тут вся українська грантоїдська спільнота тупо мовчить, ніхто не закликає/питає: "Хто замовив де Вріса?!"

Або геть не чули, або команди не було, або навіть гроші на квіти зажали…після своїх вчорашніх біснуватих танців навпроти МВС!

Бо біля амбасади Нідерландів на Фролівській у Києві жодної квіточки, жодного нашого грантоїдського емпатика з наглядової ради хоч би "Укрзалізниці" не побачите…

Мерзотно..

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