Убили врага №1 преступного мира Голландии
В Амстердаме неизвестные застрелили журналиста Питера Р. де Вриса, который много лет занимался борьбой с криминальным миром Нидерландов. Бывший заместитель генпрокурора Украины Анатолий Матиас сравнил реакцию украинских коллег Вриса с реакцией медиасообщества Нидерландов, когда на весь мир прогремела новость об убийстве в центре Киева Павла Шеремета.
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ВБИЛИ…
Відомий нідерландський журналіст Пітер Р. де Вріс, який був ворогом №1 для злочинного світу Голландії, помер вчора від ран через дев'ять днів після того, як він отримав 5 куль в центрі Амстердама.
Вже затримано трьох осіб, у тому числі ймовірного стрілка.
У минулому поліція надавала Пітеру Р. де Врісу охорону, оскільки йому погрожували через участь у справах проти відомих нідерландських злочинців.
Він не тільки розповідав про них у своїх публікаціях, а й виступав радником важливих свідків у суді.
Вбивство журналіста засудили король і королева Нідерландів. Король Віллем-Олександр назвав це атакою на конституційний устрій країни. Королівська родина Нідерландів рідко коментує подібні події.
А ось виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте відразу після замаху пообіцяв знайти і покарати замовника!
Доречі замовника знає вся країна!
І от тут я задумався…
Коли підірвали Павла Шеремета, я точно пам‘ятаю, яка реакція була у нідерландських журналістів: співчуття, заклики покарати винних…
А тут вся українська грантоїдська спільнота тупо мовчить, ніхто не закликає/питає: "Хто замовив де Вріса?!"
Або геть не чули, або команди не було, або навіть гроші на квіти зажали…після своїх вчорашніх біснуватих танців навпроти МВС!
Бо біля амбасади Нідерландів на Фролівській у Києві жодної квіточки, жодного нашого грантоїдського емпатика з наглядової ради хоч би "Укрзалізниці" не побачите…
Мерзотно..
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