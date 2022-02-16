Убил молодую жену после смерти отца: новые подробности трагедии на Полтавщине

На Полтавщине в ночь с 8 на 9 февраля произошла страшная трагедия. В небольшом городке Заводское Миргородского района местный 45-летний фермер Олег Билаш убил свою гражданскую жену Евгению.

Женщине было всего 29 лет. Вместе с ней мужчина воспитывал маленького сына. Но после трагедии ребенка забрала к себе сестра жертвы, а самому фермеру грозит до 15 лет тюремного заключения.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Соседи и знакомые фермера говорят, что не могут прийти в себя после такой трагедии. Олег Билаш много лет занимался сельским хозяйством. После ареста мужчины в его дворе простаивают без дела комбайн, трактор и другая техника.

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Он, судя по регистрационным документам, выращивал зерновые и технические культуры, также занимался грузоперевозками.

"Он средний фермер. Земля у него есть, но не так, чтобы много. Трудился от зари до зари. Вообще хозяйственный мужчина, многое умеет своими руками. К нему можно было обратиться за помощью, попросить что-то вспахать весной, он не отказывал. Мог сказать, что сейчас работы у самого много, но чуть позже обязательно поможет", – рассказывает OBOZREVATEL одна из соседок.

Раньше Билаш жил и работал в соседнем селе Токари. Там о нем тоже отзываются как об очень хозяйственном мужчине. Правда, по словам одного из местных жителей, у Олега была одна слабость – алкоголь.

"Он мог неделями работать в поле. Но если выпьет, то уже все, уходил в запой на несколько дней. И тогда характер у него становился дурной. Нередко люди рассказывали, что он устраивал конфликты в местных барах и кафе. Без повода задирался, начинал скандалить, что-то выяснять", – вспоминает житель Токарей.

Олег Билаш ранее был женат. От первого брака у него есть сын, который уже совсем взрослый и самостоятельный. Бывшая супруга Ирина ездит на заработки, уже побывала в Польше, Египте и Израиле. По словам знакомых мужчины, именно из-за его пристрастия к алкоголю брак и распался.

Несколько лет назад Олег сошелся с Евгенией. С 29-летней женщиной он воспитывал маленького сына, но брак у пары был гражданским. Соседи не припоминают, чтобы между ними были какие-то громкие конфликты. Однако когда мужчина выпивал, то доставалось и жене.

Недавно у Олега скончался отец, бывший егерь. После похорон он забрал из отцовского дома ружье. Зачем – никто не знает, ведь Билаш-младший даже никогда не увлекался охотой. Именно из этого ружья мужчина вскоре застрелил Евгению.

"Что там произошло у них в ту ночь, знают теперь только они. Только что прошли поминки, Олег был пьян. Может, ревность взыграла в нем. Может, дурной характер. Но тело жены нашли в коридоре. Может быть, она пыталась убежать от него, не знаю. Но он выстрелил ей прямо в голову", - говорит соседка семьи.

Но осознав, что натворил, Олег сам вызвал полицию.

Мужчину арестовали. А сестра Евгении сразу же забрала маленького ребенка к себе.

"Какова причина убийства – выясняет следствие. Открыто производство по ч. 1 ст. 115 умышленное убийство", – прокомментировал OBOZREVATEL спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев. Теперь Билашу грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.