'Убил девушку и двух детей': оккупант из Дагестана признался в военных преступлениях в Украине. Видео

Российский оккупант признался, что убил женщину и двух детей во время так называемого "освобождения" Украины. Солдат оккупационного войска также пожаловался на психологические последствия преступлений против мирного населения.

Видео дня

Видео, на котором оккупант признается своему товарищу в содеянном, опубликовал проект "Хочу жить". По словам самого военнослужащего, его завербовали из мест лишения свободы и отправили убивать украинцев.

Завербованный дагестанец рассказал, что неоднократно становился свидетелем и участником военных преступлений над мирными жителями, включая детей. Более того, даже сам убил женщину и двух детей.

"Украинцы спрятались, короче, в доме, в частном доме. Я с сержантом был, он меня ногой толкнул, короче, в дверь, а я из угла вышел. Я убил девушку одну и двое детей. Никогда я не забуду это. Никогда в своей жизни не забуду, брат", – признался товарищу оккупант.

Военнослужащий отмечает, что из-за пережитых преступлений испытывает отсутствие сна и "тяжелые душевные муки" и пытается облегчить их курением и пьянством.

Как сообщал OBOZ.UA, следователи СБУ заочно сообщили о подозрении военному преступнику Илье Сорокину по прозвищу "Доктор Зло". Россиянин работает врачом в колонии №10 в Мордовии, где устраивал пытки украинским военнопленным.

Также напомним, сотрудники СБУ сообщили о подозрении еще одному военному страны-агрессора РФ. Оккупант причастен к пыткам мирных жителей в Киевской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!